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Torino-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Torino e Como si sfidano nella 9^giornata di Serie A. Abate senza Mandragora e con il dubbio Fitz Jim/Gineitis. Qualche cambio per Fabregas rispetto al successo sul Sassuolo: Sanchez potrebbe essere titolare in porta. Ramon, Valle, Milla e Nico Paz verso il ritorno dal 1'. Partita in diretta martedì 27 ottobre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
PORTIERE
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
DIFENSORE CENTRALE DI DESTRA
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
DIFENSORE CENTRALE
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
DIFENSORE CENTRALE DI SINISTRA
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Torino
Rafik Belghali
Rafik Belghali
ESTERNO DESTRO
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
MEZZALA DESTRA
Torino
Daniel Santos Bragança
Daniel Santos Bragança
centrocampista centrale
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
mezzala sinistra
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Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-5-2), la probabile formazione

Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

  • Il Torino reduce da tre successi consecutivi ospita il Como nel turno infrasettimanale di Serie A
  • Rispetto alla sfida vinta col Monza out Mandragora a centrocampo: Braganca titolare
  • Dubbio Fitz Jim/Gineitis in mezzo al campo
Como
Robert Sánchez
Robert Sánchez
portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Luis Milla
Luis Milla
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
trequartista destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
trequartista sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione

Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla, da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Fabregas ha in mente qualche cambio rispetto alla vittoria contro il Sassuolo
  • Sanchez potrebbe prendere il posto di Butez in porta
  • Ramon, Valle, Milla e Nico Paz - partiti dalla panchina nella sfida di sabato - dovrebbero ritrovare un posto dal 1'

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