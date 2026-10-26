Torino e Como si sfidano nella 9^giornata di Serie A. Abate senza Mandragora e con il dubbio Fitz Jim/Gineitis. Qualche cambio per Fabregas rispetto al successo sul Sassuolo: Sanchez potrebbe essere titolare in porta. Ramon, Valle, Milla e Nico Paz verso il ritorno dal 1'. Partita in diretta martedì 27 ottobre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW