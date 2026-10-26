Torino e Como si sfidano nella 9^giornata di Serie A. Abate senza Mandragora e con il dubbio Fitz Jim/Gineitis. Qualche cambio per Fabregas rispetto al successo sul Sassuolo: Sanchez potrebbe essere titolare in porta. Ramon, Valle, Milla e Nico Paz verso il ritorno dal 1'. Partita in diretta martedì 27 ottobre su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2), la probabile formazione
Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate
- Il Torino reduce da tre successi consecutivi ospita il Como nel turno infrasettimanale di Serie A
- Rispetto alla sfida vinta col Monza out Mandragora a centrocampo: Braganca titolare
- Dubbio Fitz Jim/Gineitis in mezzo al campo
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione
Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla, da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Fabregas ha in mente qualche cambio rispetto alla vittoria contro il Sassuolo
- Sanchez potrebbe prendere il posto di Butez in porta
- Ramon, Valle, Milla e Nico Paz - partiti dalla panchina nella sfida di sabato - dovrebbero ritrovare un posto dal 1'