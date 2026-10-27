"Ignazio era un martello come giocatore, fisicamente era top e dava tutto. Rappresenta questo la sua squadra: abnegazione, lavorare uno per l'altro, la squadra è migliorata dall'anno scorso, sta facendo un buon lavoro. Caqueret titolare? Max rappresenta quello che è il calcio di oggi: stare zitto lavorare, competenza, far vedere all'allenatore quando sei pronto per giocare".