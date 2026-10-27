Tasos Douvikas ha giocato solo 8 palloni nel primo tempo
Torino-Como, il risultato in diretta LIVE
Primo tempo a ritmi molto elevati all'Olimpico. Como pericoloso con Douvikas a cui viene annullato un gol per fuorigioco. Granata in vantaggio con la rete di Che Adams. Nel finale di frazione ancora como vicino al gol con una conclusione di Da Cunha. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Torino-Como 1-0, l'andamento del primo tempo
In quattro delle ultime cinque partite di campionato, il Como ha chiuso i primi 45 minuti di gioco senza avere trovato la via del gol.
Torino-Como 1-0
45' - Tre minuti di recupero
44' - Minuti finali del primo tempo che sono diventati un piccolo assedio del Como con il Torino che prova a resistere
42' - Vicinissimo al pareggio il Como, ci prova Da Cunha da fuori con il sinistro, palla a lato di pochissimo
40' - Continua ad attaccare il Como alla ricerca del pareggio, il Torino difende e aspetta l'occasione per ripartire
Dall’esordio in Serie A (2024/25), Ché Adams è il giocatore del Torino che conta il maggior numero di reti segnate: 19, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra (Nikola Vlasic a quota 14).
Ché Adams ha segnato cinque gol nelle ultime otto partite di Serie A: tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 37 gare del massimo torneo.
30' - Il Como sta provando ad alzare i giri e Ramon va vicino al pari con un colpo di testa parato da Perri
Il Torino ha evitato la sconfitta nelle ultime 3 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 17 maggio 2026 contro il Cagliari (sconfitta 1-2).
Il Torino ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 5 partite di Serie A
24' - Torino in vantaggio: segna Adams
Ramon è lento nel disimpegno all'interno dell'area di rigore, Fitz Jim gli ruba palla, la mette in mezzo per Adams che calcia di prima intenzione e batte Sanchez
21' - Occasione per il Como, almeno potenziale, gran palla di Caqueret per Nico Paz che sbaglia il controllo
20' - Ottimo pallone recuperato da Vlasic su un disimpegno errato del Como, il fantasista del Torino guadagna qualche metro e calcia, Sanchez si rifugia in angolo
16' - Da Cunha finisce a terra dopo un contatto in area di rigore con Braganca, gioco al momento interrotto per soccorrere il giocatore
11' - Ci riprova il Como con un tentativo di Ramon che si inserisce e colpisce di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta di Perri
9' - Torino va vicino al vantaggio, incursione di Belghali che evita un paio di avversari e calcia sul primo palo, Sanchez si oppone con il corpo e la palla finisce in angolo
8' - Dopo un buon avvio da parte del Torino, sono iniziate le manovre di accerchiamento del Como che ora spinge
Per la terza partita consecutiva in Serie A, Cesc Fàbregas ha effettuato almeno cinque cambi rispetto all'XI titolare schierato nella sfida precedente.
150^ partita per Ardian Ismajli in Serie A, la 33^ con il Torino.
Ché Adams taglia il traguardo delle 200 partite nei cinque maggiori campionati europei.
5' - Gol annullato a Douvikas
Parte fortissimo il Como che va in transizione e poi gioca in verticale su Douvikas che batte Perri ma la posizione di partenza è di fuorigioco
Torino-Como 0-0
Si parte all'Olimpico
Squadre in campo e inno della Serie A
Otto delle 14 reti segnate dal Como in questa Serie A sono arrivate tra il 31’ e il 60’ e nessuna squadra ha fatto meglio in questo intervallo, al pari dell’Inter. La formazione lariana è inoltre la miglior difesa del torneo allargando a tutta la ripresa, con un solo gol subito nei secondi 45’ sui sette complessivi incassati finora in campionato.
Sassuolo-Lazio 2-6, goleada per Gattuso che (per ora) è primo in classifica da solo
La Lazio diverte e si diverte: infila la sua quinta vittoria consecutiva e si prende (almeno per una notte) la testa solitaria del campionato. Doppietta per Noslin, poi altri quattro marcatori diversi per Gattuso. Primo temo assurdo: al 45' è già 4-2 per la Lazio, sempre davanti e rimontata solo una volta sull'1-1. In mezzo anche un rosso diretto per Thorstvedt. Nella ripresa Turati para ben due rigori, uno a Zaccagni e uno a Frattesi
Sassuolo-Lazio 2-6, goleada per Gattuso che (per ora) è primo in classifica da soloVai al contenuto
La prossima sarà la 24^ direzione arbitrale per Giuseppe Collu in Serie A, la terza in questa stagione.
Solo il Frosinone registra più attacchi diretti (33) rispetto al Como in questa Serie A: 22, da cui due reti, più del quadruplo del Torino che con cinque condivide l’ultimo posto in questa speciale classifica con il Cagliari.
Fabregas: "Caqueret un esempio"
"Ignazio era un martello come giocatore, fisicamente era top e dava tutto. Rappresenta questo la sua squadra: abnegazione, lavorare uno per l'altro, la squadra è migliorata dall'anno scorso, sta facendo un buon lavoro. Caqueret titolare? Max rappresenta quello che è il calcio di oggi: stare zitto lavorare, competenza, far vedere all'allenatore quando sei pronto per giocare".
Torino e Como sono due delle tre squadre a non aver ancora subito gol di testa in questa Serie A, insieme al Genoa. I lariani hanno trovato appena una rete con questo fondamentale (Nico Paz v Fiorentina) mentre i granata due (Pietro Comuzzo v Sassuolo e Ché Adams v Parma).
Abate: "Voglio il solito atteggiamento e grande personalità"
"Cosa serve? Il solito atteggiamento, è nel nostro dna, cerchiamo di cambiare gestendo la palla ed essendo propositivi, stasera affrontiamo una squadra più forte da questo punto di vista, ma voglio vedere personalità"
Il Torino è la squadra contro cui Martin Baturina ha preso parte a più reti in Serie A: tre, due gol e un assist in appena 75 minuti disputati. In particolare tutte le reti a cui ha preso parte nel torneo in corso (due gol e un assist) sono arrivate in trasferta.
Solo l’Inter (185) ha effettuato più conclusioni rispetto al Como in questa Serie A: 166, praticamente il doppio rispetto al Torino che però è prima per conversione con il 15.3% (v 8.4% dei lariani).
Primo confronto in Serie A da allenatore per Ignazio Abate contro il Como e contro Cesc Fàbregas.
Il Torino ha vinto l’ultimo confronto contro una squadra lombarda in Serie A (3-2 v Monza) e non fa registrare due vittorie consecutive contro avversarie provenienti dalla Lombardia nel torneo da febbraio-marzo 2025 (v Milan e Monza anche in quel caso)
Il Torino non ha segnato in quattro delle sei sfide disputate contro il Como in Serie A negli anni 2000, lo stesso numero di partite senza segnare contro i lariani registrate dai granata nei primi 24 incroci nel torneo.
Nico Paz, che ha già segnato contro il Torino nel 5-1 del novembre 2025, potrebbe andare a segno in due presenze consecutive in Serie A per la terza volta, la prima da aprile scorso quandò andò a bersaglio contro Inter e Sassuolo.
Il Como ha segnato 11 gol nelle due sfide più recenti contro il Torino in Serie A (5-1 il 24 novembre 2025 e 6-0 il 24 gennaio scorso), lo stesso numero di reti realizzate dai lariani contro i granata nei 10 precedenti nel torneo.
La formazione del Torino in grafica
La formazione del Como in grafica
Torino, le scelte di formazione
Abate schiera la solita coppia Adams e Simeone davanti. Sulle corsie giocano Belghali a destra e Cacciamani a sinistra. Vlasic, Braganca e Fitz-Jim in mezzo al campo
Como, le scelte di formazione
Fabregas riporta in campo dal 1' Nico Paz dopo il turno di riposo. Gioca Caqueret al posto di Baturina con Da Cunha e Douvikas uomo più avanzato. A centrocampo giocano Perrone e Milla. In difesa gioca Couto a destra con Ramon e Kempf centrali
30 i precedenti tra Torino e Como in Serie A: il Como ha vinto il doppio delle sfide rispetto ai granata con un bilancio di 14 vittorie a sette e nove pareggi a completare il quadro
Solo Nico Paz (13/23) ha tentato e completato più dribbling di Alessio Cacciamani (10, come Nicolò Fagioli e Nemanja Matic, su 22 totali) tra i centrocampisti in questa Serie A. Il classe 2007 ha anche subito 13 falli nel torneo in corso, più di qualsiasi altro granata.
L'arrivo di Fabregas allo stadio Grande Torino
Le formazioni ufficiali
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas
Il Toro scenderà in campo con questa maglia
Statistiche e curiosità
Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino (1 sconfitta) - comprese le tre più recenti - già un successo in più rispetto a tutti e 25 i precedenti contro i granata nel massimo campionato (3 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte).
Como, una delle quattro squadre capace di segnare più di quattro gol al Toro da quando ci sono i 3 punti
Il Como, nella sfida esterna più recente (1-5 nel novembre 2025), è una delle sole quattro squadre che sono state capaci di segnare più di quattro gol in trasferta contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Napoli (due volte, 3-5 nel marzo 2013 e 0-5 nel maggio 2017), Atalanta (0-7 nel gennaio 2020) e Milan (0-7 nel maggio 2021).
Como, 17 punti dopo 8 giornate: record in Serie A
Il Como ha raccolto 17 punti in questo campionato, record per il club lariano dopo otto partite di un singolo torneo di Serie A. I lariani inoltre hanno segnato 14 gol e non hanno mai fatto meglio dopo le loro prime otto gare stagionali (14 anche nel 1950/51) - dopo nove match il loro record di reti è stato di 16, sempre nel 1950/51
Il Como ha vinto 10 delle 15 trasferte giocate in A nel 2026
Il Como ha vinto 10 delle 15 trasferte disputate in Serie A nel 2026 (3 pareggi, 2 sconfitte), tanti successi esterni quanti quelli collezionati nelle precedenti 81 gare esterne nel torneo (10 vittorie, 27 pareggi, 44 sconfitte). In generale, nel periodo, solo il Barcellona (11) ha ottenuto più vittorie fuori casa nei cinque principali campionati europei
Toro reduce da tre vittorie in campionato
Il Torino ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2015, sotto la guida di Giampiero Ventura.
Torino, miglior risultato in classifica dopo 8 gare a partire dal 2017/18
Il Torino ha raccolto 13 punti finora, miglior risultato per i granata nelle prime otto gare di un torneo di Serie A dal 2017/18 (13 anche in quel caso); in caso di vittoria con il Como, la formazione piemontese salirebbe a 16 punti, registrando il proprio miglior dato nelle prime nove partite di un massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)
Il Torino ha segnato quattro gol da fuori area
Sono quattro le reti segnate dal Torino da fuori area in questo campionato: meno soltanto delle cinque messe a referto dalla Fiorentina; tuttavia, soltanto una di queste è stata realizzata dalla squadra granata nelle gare interne del torneo in corso, anche se si tratta proprio dell'ultima, contro il Monza, a firma di Rafik Belghali.
I numeri del Como sulle sequenze di passaggio
Il Como è la squadra che conta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria in questa Serie A: 43, più del triplo rispetto a quelle del Torino (13); tuttavia, i granata hanno realizzato da questa situazione di gioco lo stesso numero di gol segnati dalla squadra lariana (due a testa)
Belghali ha segnato 3 gol e 3 assist in Serie A in carriera
Dalla data del suo primo gol in Serie A (29/11/2025), Rafik Belghali (3 gol, 3 assist) è uno dei soli quattro difensori a poter vantare almeno tre reti segnate e almeno tre assist nel massimo campionato, insieme a Federico Dimarco (5 gol, 14 assist), Gianluca Mancini (4 gol, 3 assist) e Davide Zappacosta (3 gol, 3 assist).
Douvikas a caccia del gol in tre gare di fila in Serie A
Dopo la doppietta contro il Sassuolo e la rete contro la Fiorentina, Tasos Douvikas potrebbe segnare in tre match di fila in una singola stagione per la prima volta in Serie A; più in generale, l'ultima volta in cui ha trovato la rete in tre gare consecutive nella stessa stagione in campionato risale al periodo tra maggio e giugno 2023 (cinque in quel caso con l'Utrecht in Eredivisie).