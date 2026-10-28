Il momento sta per arrivare: come sarà il nuovo stadio di Milan e Inter? La presentazione del progetto è vicinissima ed è in programma giovedì 29 ottobre alle 16.30, al Castello Sforzesco, altro simbolo di Milano. Lo stadio è nelle mani degli autorevolissimi studi Foster + Partners e MANICA.

E poi? Dopo la presentazione, Regione e Comune si metteranno al lavoro per valutare compiutamente il progetto e la documentazione indispensabile per procedere con l’apertura del cantiere di lavoro, auspicabilmente nella seconda metà del 2027. Da lì inizieranno quattro anni di lavoro — guardando calendario e orologio — perché lo stadio avrà come primo, grande, appuntamento la fase finale degli Europei del 2032. Quindi dovrà essere completato al più tardi a fino 2031.