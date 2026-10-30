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Serie A, a Guida il derby di Milano. Sozza per Juve-Napoli

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Le designazioni arbitrali della 10^ giornata in Serie A. Occhi puntati sabato sera sul Meazza per il derby di Milano (diretta Sky e NOW): lo dirigerà Guida. A Sozza la sfida di domenica sera tra Juventus e Napoli. Lazio-Cagliari di domenica pomeriggio a Colombo, Udinese-Roma di sabato pomeriggio a Maresca, Lecce-Genoa di domenica alle 18 (diretta Sky e NOW) a Marchetti

DERBY DI MILANO, LO SPECIALE SKY

BOLOGNA – MONZA    Sabato 31/10 h. 15.00

  • ZANOTTI
  • BINDONI – ZEZZA
  • IV:      ZUFFERLI
  • VAR:     DIONISI
  • AVAR:      PAGANESSI

 

UDINESE – ROMA    Sabato 31/10 h. 18.00

  • MARESCA
  • LO CICERO – ROSSI L.
  • IV:      CHIFFI
  • VAR:     PATERNA
  • AVAR:      AURELIANO

 

MILAN – INTER    Sabato 31/10 h. 20.45

  • GUIDA
  • PERETTI – PERROTTI
  • IV:       DI BELLO
  • VAR:      MAZZOLENI
  • AVAR:       CAMPLONE

 

COMO – VENEZIA     Domenica 1/11 h. 12.30

  • FERRIERI CAPUTI
  • ROSSI M. – SCATRAGLI
  • IV:     PAIRETTO
  • VAR:      COSSO
  • AVAR:     GIUA

 

FROSINONE – TORINO     Domenica 1/11 h. 15.00

  • MUCERA
  • DI GIOIA – FONTEMURATO
  • IV:      MARIANI
  • VAR:     GHERSINI
  • AVAR:    VOLPI

 

LAZIO – CAGLIARI     Domenica 1/11 h. 15.00

  • COLOMBO
  • PALERMO – MASTRODONATO
  • IV:     FELICIANI
  • VAR:     PEZZUTO
  • AVAR:      DIONISI

 

LECCE – GENOA     Domenica 1/11 h. 18.00

  • MARCHETTI
  • BAHRI – CECCONI
  • IV:     ABISSO
  • VAR:     MAGGIONI
  • AVAR:     RUTELLA

 

JUVENTUS – NAPOLI     Domenica 1/11 h. 20.45

  • SOZZA
  • IMPERIALE – COLAROSSI
  • IV:     DOVERI
  • VAR:     MERAVIGLIA
  • AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO – FIORENTINA    Lunedì 2/11 h. 18.30

  • MARCENARO
  • DEI GIUDICI – BIANCHINI
  • IV:       AYROLDI
  • VAR:      AURELIANO
  • AVAR:      PEZZUTO

 

ATALANTA – PARMA    Lunedì 2/11 h. 20.45

  • CREZZINI
  • LAUDATO – BOATO
  • IV:     COLLU
  • VAR:    PRONTERA
  • AVAR:      MERAVIGLIA

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