Serie A, a Guida il derby di Milano. Sozza per Juve-Napoli

Serie A, a Guida il derby di Milano. Sozza per Juve-Napoliserie a
Le designazioni arbitrali della 10^ giornata in Serie A. Occhi puntati sabato sera sul Meazza per il derby di Milano (diretta Sky e NOW): lo dirigerà Guida. A Sozza la sfida di domenica sera tra Juventus e Napoli. Lazio-Cagliari di domenica pomeriggio a Colombo, Udinese-Roma di sabato pomeriggio a Maresca, Lecce-Genoa di domenica alle 18 (diretta Sky e NOW) a Marchetti
BOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00
- ZANOTTI
- BINDONI – ZEZZA
- IV: ZUFFERLI
- VAR: DIONISI
- AVAR: PAGANESSI
UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00
- MARESCA
- LO CICERO – ROSSI L.
- IV: CHIFFI
- VAR: PATERNA
- AVAR: AURELIANO
MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45
- GUIDA
- PERETTI – PERROTTI
- IV: DI BELLO
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: CAMPLONE
COMO – VENEZIA Domenica 1/11 h. 12.30
- FERRIERI CAPUTI
- ROSSI M. – SCATRAGLI
- IV: PAIRETTO
- VAR: COSSO
- AVAR: GIUA
FROSINONE – TORINO Domenica 1/11 h. 15.00
- MUCERA
- DI GIOIA – FONTEMURATO
- IV: MARIANI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: VOLPI
LAZIO – CAGLIARI Domenica 1/11 h. 15.00
- COLOMBO
- PALERMO – MASTRODONATO
- IV: FELICIANI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: DIONISI
LECCE – GENOA Domenica 1/11 h. 18.00
- MARCHETTI
- BAHRI – CECCONI
- IV: ABISSO
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: RUTELLA
JUVENTUS – NAPOLI Domenica 1/11 h. 20.45
- SOZZA
- IMPERIALE – COLAROSSI
- IV: DOVERI
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 2/11 h. 18.30
- MARCENARO
- DEI GIUDICI – BIANCHINI
- IV: AYROLDI
- VAR: AURELIANO
- AVAR: PEZZUTO
ATALANTA – PARMA Lunedì 2/11 h. 20.45
- CREZZINI
- LAUDATO – BOATO
- IV: COLLU
- VAR: PRONTERA
- AVAR: MERAVIGLIA