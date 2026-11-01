Juventus-Napoli, il risultato in diretta LIVE

Le parole del Ds del Napoli nel prepartita a Dazn: "È una gara importante per dare continuità, perché non abbiamo mai vinto due volte di fila. La Juve arriva da un momento complicato, ma non va sottovalutata. Si deve restare sul pezzo e mettere in campo i nostri valori. È una partita veramente difficile: quando affronti una squadra che arriva da un ritiro e che si sono compattati, immagino che partiranno forte, bisognerà restare concentrati per tutti i 90 minuti. Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa: Lucca ha fatto bene prima di arrivare a Napoli e deve dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia, oggi ha un'occasione dal 1' e mi aspetto una prestazione importante. Marianucci è un ragazzo in crescita, su cui abbiamo fatto un investimento l'anno scorso e ci può dare una mano"