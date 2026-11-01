20' - Altro giallo in casa Juve: è per Lucumí, imprudente su Lucca alle spalle
Juventus-Napoli, il risultato in diretta LIVE
Secondo big match della 10^ giornata: allo Stadium si affrontano Juventus e Napoli, sfida tra ex in panchina. Spalletti schiera Alajbegovic a supporto della coppia Woltemade-Kolo Muani. Allegri (squalificato, in panchina va Landucci) perde Højlund causa febbre: gioca Lucca, subito a un passo dal vantaggio. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
31' - Ci prova Alajbegovic! Dall'altra parte cross dalla destra verso il centro, dove arriva il bosniaco che mira il palo lontano ma non lo trova
30' - Lang! Azione sulla destra con Politano che appoggia arretrato per l'ex Psv che calcia di prima e non trova di poco la porta
25' - Partita con un po' di interruzioni e che non riesce a decollare
19' - Dribbling e cross dalla sinistra di Alajbegovic per Woltemade che riesce in qualche modo a deviare verso la porta, ma non inquadra lo specchio
16' - Arriva il primo giallo: è per Douglas Luiz, punito per un altro intervento pericoloso su Marin
15' - Quarto d'ora allo Stadium e il punteggio resta 0-0
12' - Problemi per Anguissa, colpito duramente da Koopmeiners che ha rischiato tanto: graziato dall'arbitro, entra in campo lo stafff medico azzurro
11' - Ora la Juve prova ad alzare la linea di pressione e sfruttare le corsie esterne
8' - Vicario salva su Lucca! Cross a rientrare dalla destra per il colpo di testa in tuffo dell'attaccante, ma il portiere bianconero si esalta e respinge la conclusione, poi 'protetta' in corner dalla difesa
6' - Più possesso degli ospiti in questi primi giri di orologio, Juve che ha tentato di far male con una rimessa lunga, non sfruttata
3' - Prima offensiva del Napoli e potenzialmente interessante lo scambio tra Lang, rientrato da sinistra, e De Bruyne, ma il pallone di ritorno del belga è impreciso
Squadre in campo
Tutto pronto allo Stadium: entrano Juventus e Napoli. Inno della Serie A, sorteggio palla o campo e poi il fischio d'inizio!
Juve-Napoli, arbitra Sozza
- Arbitro: Sozza
- Assistenti: Imperiale – Colarossi
- IV: Doveri
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Gariglio
Un ripasso alle scelte degli allenatori
- JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci)
Juve-Napoli e gli incroci fra Spalletti e Allegri
Gli highlights
È stata finora un'altra giornata ricca di gol in Serie A: 23 quelli realizzati in 7 partite.
Highlights | Sky SportVai al contenuto
La Juve di Spalletti viaggia come quella di Motta
Non è un anniversario particolarmente felice quello di Luciano Spalletti con la sua Juventus: era esattamente il 30 ottobre 2025 quando subentrava a Igor Tudor come nuovo allenatore bianconero. Trascorso un anno, il bilancio della sua gestione parla chiaro: la Juve con lui alla guida viaggia a un ritmo simile a quella di Thiago Motta o dello stesso Tudor.
Un anno esatto di Spalletti: la sua Juve al ritmo di quella di Motta (e peggio di tutte le big)Vai al contenuto
Stasera non solo la Serie A...
In F1 si sta per scrivere la storia, con Kimi Antonelli pronto a vincere il Mondiale nel GP del Messico: partenza alle 21!
F1, GP Messico 2026: diretta live gara | Sky SportVai al contenuto
Manna: "Juve da non sottovalutare"
Le parole del Ds del Napoli nel prepartita a Dazn: "È una gara importante per dare continuità, perché non abbiamo mai vinto due volte di fila. La Juve arriva da un momento complicato, ma non va sottovalutata. Si deve restare sul pezzo e mettere in campo i nostri valori. È una partita veramente difficile: quando affronti una squadra che arriva da un ritiro e che si sono compattati, immagino che partiranno forte, bisognerà restare concentrati per tutti i 90 minuti. Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa: Lucca ha fatto bene prima di arrivare a Napoli e deve dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia, oggi ha un'occasione dal 1' e mi aspetto una prestazione importante. Marianucci è un ragazzo in crescita, su cui abbiamo fatto un investimento l'anno scorso e ci può dare una mano"
La classifica
Juventus e Napoli condividono (insieme al Bologna) lo stesso numero di punti.
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Manca solo Juve-Napoli all'appello per la domenica di A
Nel frattempo, infatti, è terminata la sfida delle 18 tra Lecce e Genoa.
Lecce Genoa, formazioni ufficiali e risultato in diretta live | Sky SportVai al contenuto
Formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci)
I precedenti
Nonostante il Napoli abbia vinto cinque delle ultime otto gare di Serie A contro la Juventus (1 pareggio, 2 sconfitte), ha perso la più recente (0-3 lo scorso 25 gennaio); l'ultima volta che gli azzurri sono stati sconfitti in due confronti di fila contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra settembre 2018 e agosto 2019 (tre).
Il Napoli non segna allo Stadium dal 23 aprile 2023
La Juventus, che ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, ha mantenuto la porta inviolata in tutti i tre confronti interni più recenti contro i partenopei: l'ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi in casa nella competizione contro questa avversaria risale al periodo tra maggio 1982 e dicembre 1984 (quattro, con Giovanni Trapattoni in panchina).
Il trend all'andata premia i partenopei
Il Napoli è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque confronti nel girone d'andata di Serie A contro la Juventus (3 vittorie, 1 pareggio), dopo che aveva registrato ben otto sconfitte nei nove precedenti (1 vittoria).
Lo Stadium non è più un fortino per i bianconeri
La Juventus sta viaggiando a una media di 1.3 punti a incontro in casa in Serie A da inizio maggio in avanti; nel periodo, infatti, ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte - una delle quali nell'ultima gara interna contro la Lazio (0-3). L'ultima volta che i bianconeri hanno perso due partite casalinghe di fila in campionato risale a marzo 2011, con Luigi Delneri in panchina.
Il Napoli cerca la continuità
Il Napoli non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime sette gare di Serie A, alternando tre successi, due pareggi e due sconfitte; nonostante questo, i partenopei hanno realizzato almeno tre reti in tre degli ultimi quattro incontri di campionato, tante volte quante nei 31 precedenti.
Juve, un avvio in salita come 11 anni fa
Quello contro il Genoa nell'ultima giornata è stato il terzo ko per la Juventus in questo campionato (4 vittorie, 2 pareggi); solo una volta negli ultimi 35 anni i bianconeri hanno registrato quattro sconfitte nelle prime 10 partite stagionali in Serie A, nel 2015/16, torneo poi concluso in prima posizione.
Napoli, fatica in gestione
Nonostante il Napoli abbia segnato il primo gol del match in sette delle nove giornate di questo campionato (alla pari di Milan e Frosinone e meno solo della Lazio, a otto), i partenopei hanno perso sette punti da situazioni di vantaggio nella Serie A 2026/27: l'ultima volta che hanno fatto peggio nelle prime 10 gare stagionali risale al 2010/11 (nove).
Assente (per squalifica) uno dei due ex allenatori
Solo Giovanni Trapattoni (402) ha all'attivo più panchine in Serie A con la Juventus rispetto a Massimiliano Allegri (302); l'attuale allenatore del Napoli ha trovato un solo successo nelle sue ultime sette sfide contro i bianconeri nel massimo campionato (3 pareggi, 3 sconfitte), terminando i due confronti più recenti a reti bianche.
Kolo Muani ancora a secco di gol in casa
Solo Giovanni Simeone (395), Franco Mastantuono (383) ed El Bilal Touré (381) hanno giocato più minuti in casa senza segnare rispetto a Randal Kolo Muani (359) tra gli attaccanti in questa Serie A. In aggiunta, il giocatore della Juventus è andato a segno solo con uno dei suoi ultimi 21 tiri tra le mura domestiche nel massimo campionato italiano (inclusa la sua precedente stagione in Italia).
Hojlund, la prima gioia 'doppia' proprio contro la Juve
Rasmus Højlund ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A il 7 dicembre 2025 contro la Juventus; il giocatore del Napoli ha all'attivo 24 gol nella competizione, dal suo esordio nel torneo nel 2022/23 solo Khvicha Kvaratskhelia (28) e Matías Soulé (26) hanno fatto meglio prima di compiere 24 anni.