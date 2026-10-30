San Siro, rimossi i teloni dal 3° anello, nuovi biglietti in vendita

Aumenta la capienza dello stadio Meazza di San Siro in occasione del derby di sabato 31 ottobre.Verranno rimossi i teloni di sicurezza nei settori Terzo Anello Blu e Terzo Anello Verde. Di conseguenza si sono resi disponibili nuovi biglietti per assistere, da quei settori, a Milan-Inter (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 20.45)

Aumenta la capienza dello stadio Meazza di San Siro in occasione del derby di sabato 31 ottobre. E' arrivata la conferma ufficiale della rimozione dei teloni di sicurezza che abitualmente vengono posti nei settori Terzo Anello Blu e Terzo Anello Verde. Di conseguenza si sono resi disponibili nuovi biglietti per assistere, da quei settori, a Milan-Inter. Si tratta di 2.350 posti che vennero dichiarati inutilizzabili all'inizio della stagione 2019/2020 e che da allora hanno fatto scendere la capienza dell'impianto milanese a poco più di 74 mila posti. Con la riapertura di questi settori, e la vendita di biglietti, si potrebbe avere un sold out da più di 77 mila presenze.