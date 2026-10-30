Chivu: "Nel derby la classifica non conta, io allenare nel nuovo stadio? Sarà dura…"

Perché l'Inter ha fatto male col Venezia?

"Sono stato calciatore in un'Inter che doveva vincere ogni partita. Certo, se poi parliamo di energie, è chiaro che a ribaltare le partite ne spendi anche di più. O come ne abbiamo spese tante contro lo Shakhtar a vincere in dieci. Quella che abbiamo sbagliato per davvero è quella col Brugge. Cosa non è andato a Venezia? Difficile rispondere alla domanda, ci sono anche tante cose che giustamente restano tra di noi nello spogliatoio, i miei giocatori sono già consapevoli di quello che non va e di quello che devono aggiungere. Pure loro sono umani, pure loro non possono essere sempre al 100%, ma mentalmente danno sempre il massimo. E non si può fare sempre il bello, a volte col bello non vai da nessuna parte".