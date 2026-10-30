Milan-Inter, la conferenza stampa di Amorim LIVE dalle 14

I rossoneri sono usciti sconfitti per la prima volta in campionato nel turno infrasettimanale. Il 2-4 interno con il Bologna ha causato i fischi di San Siro. La squadra di Amorim aveva ribaltato il vantaggio iniziale dei rossoblù, ma il crollo nella ripresa è stato causato anche dalla condizione atletica e dall'assenza dei tanti infortunati. Secondo stop nelle ultime tre partite per il Milan considerando anche il Bournemouth in Europa League, con 7 gol subiti. E sono 7 anche le reti concesse negli ultimi 120 minuti casalinghi (gli ultimi 30 con l'Atalanta e mercoledì col Bologna). Al tempo stesso sono 7 anche i punti di ritardo dalla vetta occupata proprio dall'Inter e dalla sorprendente Lazio. Al termine del prossimo trittico contro Inter, Ferencvaros e Genoa si potrà tracciare un primo bilancio della stagione.