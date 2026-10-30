Milan-Inter, la conferenza stampa di Amorim LIVE dalle 14
E' uno degli appuntamenti più importanti dell'anno: sabato 31 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, il derby di Milano, il primo per Amorim sulla panchina rossonera. L'allenatore portoghese parlerà in conferenza stampa alle 14. Qui LIVE le dichiarazioni dalla sala stampa di Milanello
Milan-Inter domani su Sky!
- Nella serata di Halloween il derby si gioca su Sky: diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani. Inviati Peppe Di Stefano, Andrea Paventi, Manuele Baiocchini e Matteo Barzaghi. Ampio pre e post-partita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Dalle 19.30 e dalle 22.45, anche su Sky Sport 24, c'è Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Gianluca Di Marzio e Alessandro Florenzi (in collegamento da San Siro)
Derby di Milano, i migliori marcatori in Serie A
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A Guida il derby di Milano
Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare il derby di Milano. Qui tutte le designazioni
Serie A, a Guida il derby di Milano. Sozza per Juve-NapoliVai al contenuto
"Generali Stadium", la nuova casa del Milan dal 2032
E' stato presentato ieri a Milano il progetto del "Generali Stadium", la nuova casa del Milan (e dell'Inter) dal 2032. Come sarà il nuovo stadio che sostituirà il vecchio Meazza? Tutti i dettagli
Quando sarà pronto il Generali Stadium? Tempi, costi e tappeVai al contenuto
L'intervista al proprietario Cardinale
Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport e a La Repubblica due interviste in cui ha parlato di derby, di mercato, di stadio e di Amorim.
Cardinale: 'Amorim il mio Top Gun. Lo scudetto...'Vai al contenuto
Chi recupera Amorim per il derby
Ci sono tre recuperi importanti per Amorim in vista del derby di sabato sera. Tutti gli indisponibili della 10^ giornata qui in basso
Chi salta e chi recupera per la 10^ giornataVai al contenuto
Rossoneri reduci dal 2-4 interno col Bologna
I rossoneri sono usciti sconfitti per la prima volta in campionato nel turno infrasettimanale. Il 2-4 interno con il Bologna ha causato i fischi di San Siro. La squadra di Amorim aveva ribaltato il vantaggio iniziale dei rossoblù, ma il crollo nella ripresa è stato causato anche dalla condizione atletica e dall'assenza dei tanti infortunati. Secondo stop nelle ultime tre partite per il Milan considerando anche il Bournemouth in Europa League, con 7 gol subiti. E sono 7 anche le reti concesse negli ultimi 120 minuti casalinghi (gli ultimi 30 con l'Atalanta e mercoledì col Bologna). Al tempo stesso sono 7 anche i punti di ritardo dalla vetta occupata proprio dall'Inter e dalla sorprendente Lazio. Al termine del prossimo trittico contro Inter, Ferencvaros e Genoa si potrà tracciare un primo bilancio della stagione.
Amorim parla alle 14
E' arrivato il momento del derby di Milano, il primo per Amorim sulla panchina rossonera. L'allenatore portoghese parlerà in conferenza stampa, qui le sue parole dalle 14.