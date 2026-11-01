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la riflessione

Il dettaglio che ci era sfuggito di Ruben Amorim

Veronica Baldaccini

Veronica Baldaccini
©Getty

Onestà, chiarezza e un calcio più essenziale di quello che tutti pensavamo. Un calcio che lascia spazio anche agli errori, ma che intanto vince il suo primo derby. Aspettando magari di sentircelo raccontare in italiano nel prossimo

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