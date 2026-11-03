Inter, per Dimarco esercitata la clausola di rinnovo: il contratto scade ora nel 2028la situazione
Il club nerazzurro ha esercitato la clausola unilaterale, portando la scadenza del contratto dell’esterno da giugno 2027 al 2028: le trattative tra Inter e agenti di Dimarco ora puntano a prolungarlo ulteriormente. Si procede anche per Calhanoglu e Thuram
Il contratto di Federico Dimarco con l’Inter non è più in scadenza al prossimo mese di giugno. Il club nerazzurro aveva infatti inserito una clausola nel contratto con l’esterno per allungare unilateralmente la scadenza fino al 2028: il club ha deciso di esercitarla e ora lo ha comunicato. Dimarco non è più in scadenza, quindi. E questa è una nuova base per iniziare le trattative per far sì che Dimarco, a partire dalla nuova scadenza e cioè il 2028, possa legarsi ulteriormente ai nerazzurri. Da adesso in poi, partirà la trattativa vera e propria per prolungare il contratto di ‘Dimash’ fino al 2029 o al 2030. Per far sì che questo accada, c’è un presupposto fondamentale: ed è quello che Dimarco, che ha cambiato agenti recentemente, vuole restare all’Inter. Da qui in avanti, si procederà con le trattative per far sì che questo accada.
Calhanoglu, Thuram, C. Augusto: punto altri rinnovi
Non solo Dimarco. Tra i rinnovi da trattare, in casa Inter, ci sono anche quelli di altri big dello spogliatoio. Per Hakan Calhanoglu, non c’è una clausola da esercitare per allungare il contratto di un altro anno. Quello del turco scade a fine stagione e da febbraio sarebbe in teoria libero di firmare per un’altra squadra: si parla del Como e di altre big. Calhanoglu vuole rimanere, ai suoi agenti ha dato questo input, e vorrebbe un contratto di due anni: su questo ci sono già stati discorsi con il direttore sportivo Baccin, che ne parlerà con la società per capire se la richiesta può essere accettata, per quanto riguarda durata e ingaggio. Sul discorso di Marcus Thuram: l’attaccante vuole concentrarsi sul campo e su questo momento delicato per l’Inter, prima di parlare di rinnovo. Mentre per il prolungamento di Carlos Augusto si procede speditamente per la formalizzazione in tempi brevi.