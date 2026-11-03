Il contratto di Federico Dimarco con l’Inter non è più in scadenza al prossimo mese di giugno. Il club nerazzurro aveva infatti inserito una clausola nel contratto con l’esterno per allungare unilateralmente la scadenza fino al 2028: il club ha deciso di esercitarla e ora lo ha comunicato. Dimarco non è più in scadenza, quindi. E questa è una nuova base per iniziare le trattative per far sì che Dimarco, a partire dalla nuova scadenza e cioè il 2028, possa legarsi ulteriormente ai nerazzurri. Da adesso in poi, partirà la trattativa vera e propria per prolungare il contratto di ‘Dimash’ fino al 2029 o al 2030. Per far sì che questo accada, c’è un presupposto fondamentale: ed è quello che Dimarco, che ha cambiato agenti recentemente, vuole restare all’Inter. Da qui in avanti, si procederà con le trattative per far sì che questo accada.