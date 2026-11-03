L'Inter ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 8 partite di UEFA Champions League.
Feyenoord-Inter, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l'Inter ha immediatamente l'opportunità di riscattarsi ma in Champions affronta una trasferta complicata contro il Feyenoord. Torna Pio dal 1' con Thuram, a destra gioca Spence. A centrocampo Zielinski. Van Bronkhorst si affida al talento di Zechiel e al trio Moussa, Ferri, Valente. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
14' - Ancora Inter pericolosa, Spence da destra crossa, la palla passa fino al secondo palo, Dimarco controlla e calcia Ernst ci mette le mani e manda in angolo
14' - Non c'è stata finora la risposta del Feyenoord, l'Inter continua a tenere molto bene il campo e gli olandesi lontani dalla propria porta
Yann Bisseck ha segnato al minuto 7:42, il gol più veloce dell'Inter in questa edizione di UEFA Champions League.
Feyenoord ha subito 2 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa edizione di UEFA Champions League.
8' - Inter in vantaggio: segna Bisseck
L'Inter recupera palla con Bisseck in pressione, gran conclusione dal limite e palla nell'angolino alla destra di Ernst
6' - Ci prova l'Inter da sinistra, conclusione di Dimarco respinta in calcio d'angolo
3' - Ammonito Calhanoglu
2' - Partenza come prevedibile molto aggressiva da parte del Feyenoord ma l'Inter sembra ben disposta alla lotta
Feyenoord-Inter 0-0
Si parte al De Kuip
Minuto di raccoglimento in memoria di Jesus De Miguel
Il De Kuip è una bolgia come al solito e le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Champions
Squadre nel tunnel e pronte a entrare in campo
I due club si sono affrontati in questo stadio il 5 marzo del 2025 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: l'Inter ha vinto 2-0. Da allora, ci sono stati molti cambiamenti in entrambe le squadre: Giovanni van Bronckhorst ha preso il posto di Robin van Persie sulla panchina del Feyenoord, mentre all'Inter Cristian Chivu ha sostituito Simone Inzaghi.
Manchester United-Roma LIVE
Gollini fuori per un problema alla schiena, in porta gioca Vasquez. In difesa Gasperini sceglie Mancini, Balerdi ed Hermoso. Rensch a destra. Dietro Malen ci sono Soulé e Rodrigo Mora. Nello United Carrick punta su Mbeumo in attacco, con Diallo, Bruno Fernandes e Cunha alle sue spalle. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Manchester United-Roma LIVE, le formazioni ufficialiVai al contenuto
Questo pomeriggio, nella Youth League, la squadra giovanile del Feyenoord ha battuto l'Inter per 3-1. La formazione di Jimmy Lucassen è l'unica nel torneo ad aver vinto quattro partite su quattro, issandosi così in vetta alla classifica.
Le parole di Chivu alla vigilia del match col Feyenoord
L'allenatore dell'Inter ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Feyenoord (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW): "Reagire dopo il derby? È più facile quando si gioca dopo tre giorni perché la delusione e l'amarezza la puoi trasformare in energia positiva". Sul cammino in Champions: "Pensiamo partita per partita. Dopo zero punti in due giornate ne abbiamo fatti tre contro lo Shakhtar in dieci uomini... "
Chivu: 'La delusione del derby dovrà diventare energia positiva'. VIDEOVai al contenuto
Cristiano Ronaldo, i record che Harry Kane potrebbe eguagliare o superare
Il neo-Pallone d’Oro Harry Kane riprende la sua corsa in Champions andando subito a caccia di un record che al momento appartiene al pluri-Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo: se segnerà contro l’Atletico Madrid eguaglierà la striscia di CR7 di undici partite consecutive andando a segno in Champions League. Ma ci sono anche altri record di Cristiano Ronaldo che Kane potrebbe attaccare? Vediamo quali (per uno gli servirebbero 7 finali di fila...)
I record di Cristiano Ronaldo in Champions sono insuperabili? Ecco quelli che può battere KaneVai al contenuto
Carlos Augusto: "Vogliamo fare una grande partita"
"Fa un po' freddo, ma questo non importa. Abbiamo parlato tra di noi, lavorando in questi giorni su cosa dobbiamo migliorare e secondo me siamo pronti per fare una grande partita"
Chivu: "Pronti ad affrontare le avversità"
"Ambiente ostico, loro in casa sono una squadra che mette intensità trascinata dal pubblico. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le avversità. Come si esce dalla pressione del Feyenoord? Con la qualità, con intensità di andare in appoggio il prima possibile e il lavoro sulle fasce dei quinti. Sono situazioni di campo, non sappiamo cosa potrà accadere ma dobbiamo essere pronti ad affrontarle. Spence? E' pronto per fare altri novanta minuti di qualità".
Champions, Europa League e Conference: i risultati delle rivali italiane nel weekend
Comincia oggi la tre giorni di coppe europee per le squadre italiane, con tutte trasferte in Champions; la Roma affronta uno United in piena crisi, l'Inter è ospite dell'imbattuto Feyenoord, il Napoli gioca col Porto di Farioli (perfetto in patria) e il Como a Lens. Momenti altalenanti per Ferencvaros e Az, avversari di Milan e Juve in Europa League, mentre l'Atalanta se la vedrà con i kazaki del Kairat Almaty che hanno appena chiuso il loro campionato. Ecco come stanno avversarie delle nostre squadre
Come stanno le avversarie delle italiane in EuropaVai al contenuto
Il De Kuip pronto ad accogliere l'Inter
Nonostante abbia conquistato solo due punti nelle ultime due partite di campionato – pareggi per 1-1 contro Fortuna Sittard e PSV – il Feyenoord rimane al comando dell'Eredivisie, con un punto di vantaggio sull'Ajax.
La formazione del Feyenoord in grafica
L'Inter arriva alla partita di stasera reduce dalla sconfitta per 3-1 contro i rivali cittadini del Milan. Il passo falso nel derby di sabato ha costretto i Nerazzurri a cedere il primato in Serie A alla Lazio, in grande forma e reduce da cinque vittorie consecutive.
La formazione dell'Inter in grafica
Feyenoord, le scelte di formzione
Van Bronckhorst punta sul talento di Zechiel a centrocampo. In avanti il consueto trio composto da Moussa, Ferri e Valente. In difesa Kraaijeveld fa coppia con Marmol con Read a destra e Javi Lopez a sinistra
Inter, le scelte di formazione
Chivu rispedisce in campo dal 1' Pio Esposito accanto a Thuram. A destra Spence vince il ballottaggio con Diouf. Anche Zielinski torna titolare con Barella e Calhanoglu. C'è Carlos Augusto con Bisseck e Akanji e Dimarco aperto a sinistra
Lo spogliatoio dell'Inter al De Kuip
Inter, al De Kuip in campo con la terza maglia
Le formazioni ufficiali
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhelline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chiv
Statistiche e curiosità
Gli unici precedenti tra Feyenoord e Inter in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2024/25, con l'Inter che ha vinto entrambe le sfide degli ottavi di finale (2-0 in trasferta e 2-1 in casa)
Inter, prima gara persa con una olandese nel 1972
L'Inter ha perso la sua prima partita in assoluto contro un'avversaria olandese, 0-2 contro l'Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1972. Da allora, i nerazzurri non hanno più perso nessuno dei 13 incontri contro squadre olandesi in Coppa dei Campioni/Champions League, vincendone 10 (3 pareggi)
Feyenoord ko in 10 delle ultime 13 gare in Europa
Il Feyenoord ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee, ma le altre tre sono state tutte vittorie casalinghe: contro Panathinaikos (3-1) e Sturm Graz (3-0) nella scorsa UEFA Europa League e contro il Como (3-2) in questa edizione della UEFA Champions League.
Inter ko nelle ultime due trasferte di Champions
L'Inter ha perso le ultime due trasferte di UEFA Champions League; l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sconfitte esterne è stata tra ottobre 2018 e novembre 2019 (quattro di fila).
Inter in vantaggio iniziale solo in due delle ultime nove di Champions
L'Inter si è portata sull'1-0 in sole due delle ultime nove partite di UEFA Champions League, vincendole entrambe e perdendo le altre sette. I nerazzurri hanno vinto 32 delle ultime 35 gare in cui hanno segnato il primo gol (2 pareggi, 1 sconfitta), incluse 16 delle ultime 17 dalla sconfitta per 2-1 contro l'Atlético Madrid nel marzo 2024.
Feyenoord, formazione più giovane e minor numero di cambi
Oltre ad avere la seconda formazione titolare più giovane per età media (24 anni e 193 giorni), il Feyenoord ha effettuato il minor numero di cambi nell'undici iniziale in questa UEFA Champions League (uno).
Van Bronkhorst, due sole vittorie nelle sue ultime 15 gare di Champions
Il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst ha vinto solo due delle sue 15 partite di UEFA Champions League (13 sconfitte), ma entrambi i successi sono arrivati in casa contro squadre italiane: 2-1 contro il Napoli nel dicembre 2017 e 3-2 contro il Como nella seconda giornata di questa stagione, sempre alla guida del Feyenoord. Detiene il record di partite disputate da allenatore senza mai aver registrato un clean sheet nella storia della Champions League.
I numeri di Moussa sui tiri a seguito di movimento palla al piede
Anis Hadj Moussa del Feyenoord ha effettuato più tiri a seguito di un movimento palla al piede di qualsiasi altro giocatore in questa UEFA Champions League (10), ed è anche primo a pari merito per numero di movimenti palla al piede in area di rigore avversaria (14, come Rio Ngumoha).
Carlos Augusto, 5 partecipazioni a gol nelle sue ultime 8 da titolare
Il difensore dell'Inter Carlos Augusto ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime otto gare da titolare in UEFA Champions League (tre gol, due assist), andando a segno nelle ultime due con i suoi unici due tiri effettuati.
I numeri sui passaggi di Marmol
Mika Mármol del Feyenoord ha completato 44 line-breaking passes dalla trequarti difensiva in questa UEFA Champions League: il secondo dato più alto tra i difensori, dietro solo a Jacobo Ramón del Como (45).