L'allenatore dell'Inter ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Feyenoord (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW): "Reagire dopo il derby? È più facile quando si gioca dopo tre giorni perché la delusione e l'amarezza la puoi trasformare in energia positiva". Sul cammino in Champions: "Pensiamo partita per partita. Dopo zero punti in due giornate ne abbiamo fatti tre contro lo Shakhtar in dieci uomini... "