Jones e Stones si allenano parzialmente in gruppo

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Inter, Jones e Stones parzialmente in gruppo: obiettivo Como

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Il giorno dopo la vittoria contro il Feyenoord in Champions, lavoro di scarico per chi ha giocato la sfida di Rotterdam. John Stones e Curtis Jones (per entrambi problemi muscolari) hanno invece svolto parzialmente lavoro con il gruppo: l'obiettivo di Chivu è quello di averli a disposizione per il match contro il Como (domenica 8 novembre ore 18). Nel VIDEO le ultime news sull'Inter con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

FEYENOORD-INTER: HIGHLIGHTS - PAGELLE

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