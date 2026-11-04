Jones e Stones si allenano parzialmente in gruppo

Il giorno dopo la vittoria contro il Feyenoord in Champions, lavoro di scarico per chi ha giocato la sfida di Rotterdam. John Stones e Curtis Jones (per entrambi problemi muscolari) hanno invece svolto parzialmente lavoro con il gruppo: l'obiettivo di Chivu è quello di averli a disposizione per il match contro il Como (domenica 8 novembre ore 18). Nel VIDEO le ultime news sull'Inter con l'inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi

FEYENOORD-INTER: HIGHLIGHTS - PAGELLE