Tutto confermato. L'Inter riorganizza la propria area sportiva. Dopo l’addio di Piero Ausilio e la promozione di Dario Baccin a direttore sportivo, è ufficiale l’ingresso in società di Simone Lo Schiavo che lo affiancherà. "Simone entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva", le parole del presidente Beppe Marotta

Il presidente e Ceo dell'Inter Beppe Marotta , ha accolto il neo dirigente così: "Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro".

Chi è Simone Lo Schiavo: carriera e ruolo nell'Inter

Nato nel 1985 a Tropea, in Calabria, Simone Lo Schiavo vanta importanti esperienze con un focus in modo particolare su scouting e crescita dei talenti. Dopo una prima esperienza come direttore sportivo della Vibonese, si è trasferito alla Roma dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di direttore dell'area scouting e, in seguito, di coordinatore tecnico del settore giovanile. Conclusa la parentesi in giallorosso, il suo percorso è proseguito tra Salernitana e Palermo. Ora l'arrivo a Milano.