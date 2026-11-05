Inter, ufficiale Simone Lo Schiavo: è il nuovo Director of Football DevelopmentUFFICIALE
Tutto confermato. L'Inter riorganizza la propria area sportiva. Dopo l’addio di Piero Ausilio e la promozione di Dario Baccin a direttore sportivo, è ufficiale l’ingresso in società di Simone Lo Schiavo che lo affiancherà. "Simone entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva", le parole del presidente Beppe Marotta
L'Inter rafforza la propria area sportiva. Il club nerazzurro ha annunciato ufficialmente l'ingresso in società di Simone Lo Schiavo, che a partire dal 5 novembre 2026 assume la carica di Director of Football Development. Il dirigente opererà all'interno a diretto riporto del Chief Football Officer nerazzurro, Dario Baccin.
Il presidente e Ceo dell'Inter Beppe Marotta, ha accolto il neo dirigente così: "Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro".
Chi è Simone Lo Schiavo: carriera e ruolo nell'Inter
Nato nel 1985 a Tropea, in Calabria, Simone Lo Schiavo vanta importanti esperienze con un focus in modo particolare su scouting e crescita dei talenti. Dopo una prima esperienza come direttore sportivo della Vibonese, si è trasferito alla Roma dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di direttore dell'area scouting e, in seguito, di coordinatore tecnico del settore giovanile. Conclusa la parentesi in giallorosso, il suo percorso è proseguito tra Salernitana e Palermo. Ora l'arrivo a Milano.