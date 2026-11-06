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Cagliari-Frosinone, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Il lanciatissimo Frosinone all'esame Cagliari. Diverse assenze per Pisacane che oltre allo squalificato Obert deve rinunciare a Fadera, Nzola, Aurelio e ha Mina non al meglio. Nel Frosinone l'assenza pesante è quella di Raimondo, spazio dall'inizio a Birligea al centro dell'attacco di Alvini

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
Terzino destro
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Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Difensore centrale
Cagliari
Raphael Kofler
Raphael Kofler
Difensore centrale
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Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
Centrocampista di destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
Centrocampista centrale
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Centrocampista di sinistra
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Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Trequartista di destra
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Trequartista di sinistra
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
Attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile, Ze Pedro, Deiola, Kofler, Rodríguez, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy. All. Fabio Pisacane

  • Out Fadera (lesione del bicipite femorale), Aurelio (affaticamento al soleo della gamba sinistra) e Nzola (distrazione di basso grado ai flessori)
  • Coppia centrale difensiva inedita con Deiola e Kofler perché Mina non è al meglio
  • Squalificato Obert
Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
Portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
Terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
Difensore centrale
Frosinone
Ilario Monterisi
Ilario Monterisi
Difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
Terzino sinistro
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
Centrocampista centrale
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
Esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
Trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
Esterno sinistro
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Frosinone
Daniel Bîrligea
Daniel Bîrligea
Attaccante

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione

Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bîrligea. All. Massimiliano Alvini

  • Con Raimondo infortunato spazio dal 1' a Birligea
  • Due i ballottaggi di Alvini entrambi in difesa. Monterisi contende la maglia a Cittadini e Bracaglia è in competizione con Terzic

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