Il lanciatissimo Frosinone all'esame Cagliari. Diverse assenze per Pisacane che oltre allo squalificato Obert deve rinunciare a Fadera, Nzola, Aurelio e ha Mina non al meglio. Nel Frosinone l'assenza pesante è quella di Raimondo, spazio dall'inizio a Birligea al centro dell'attacco di Alvini
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile, Ze Pedro, Deiola, Kofler, Rodríguez, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy. All. Fabio Pisacane
- Out Fadera (lesione del bicipite femorale), Aurelio (affaticamento al soleo della gamba sinistra) e Nzola (distrazione di basso grado ai flessori)
- Coppia centrale difensiva inedita con Deiola e Kofler perché Mina non è al meglio
- Squalificato Obert
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione
Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bîrligea. All. Massimiliano Alvini
- Con Raimondo infortunato spazio dal 1' a Birligea
- Due i ballottaggi di Alvini entrambi in difesa. Monterisi contende la maglia a Cittadini e Bracaglia è in competizione con Terzic