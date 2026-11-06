Il lanciatissimo Frosinone all'esame Cagliari. Diverse assenze per Pisacane che oltre allo squalificato Obert deve rinunciare a Fadera, Nzola, Aurelio e ha Mina non al meglio. Nel Frosinone l'assenza pesante è quella di Raimondo, spazio dall'inizio a Birligea al centro dell'attacco di Alvini

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