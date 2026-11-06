Introduzione

Tra coppe, infrasettimanale e "classici" weekend lunghi, il pallone non si è fermato mai. Per giocatori e allenatori, magari, la sosta imminente è vista con buon occhio. Sappiamo invece quanto lo stop per le Nazionali non faccia contenti i fantallenatori. Ultima giornata prima dell'international braek. Occhio attento sui possibili recuperi. E' vero che in molti casi il classico "torna dopo la sosta" è veritiero ma in vista di match decisamente delicati, c'è chi potrebbe rientrare in questo turno di campionato



Come sempre per dirimere dubbi e dare risposte ai tanti quesiti dobbiamo chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre con le antenne dritte e il telefono in mano per darci aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte da parte degli allenatori. Come detto, ci sono incontri di cartello per quel che riguarda la parte alta della classifica e incroci delicati per



Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni relativo alla 11^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'