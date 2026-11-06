Introduzione
Tra coppe, infrasettimanale e "classici" weekend lunghi, il pallone non si è fermato mai. Per giocatori e allenatori, magari, la sosta imminente è vista con buon occhio. Sappiamo invece quanto lo stop per le Nazionali non faccia contenti i fantallenatori. Ultima giornata prima dell'international braek. Occhio attento sui possibili recuperi. E' vero che in molti casi il classico "torna dopo la sosta" è veritiero ma in vista di match decisamente delicati, c'è chi potrebbe rientrare in questo turno di campionato
Come sempre per dirimere dubbi e dare risposte ai tanti quesiti dobbiamo chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre con le antenne dritte e il telefono in mano per darci aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte da parte degli allenatori. Come detto, ci sono incontri di cartello per quel che riguarda la parte alta della classifica e incroci delicati per
Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni relativo alla 11^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
VENEZIA-UDINESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Venezia
- Dopo aver ricevuto in casa Lazio, Napoli e Inter, il Venezia ritorna ad avere un avversario più abbordabile. Nicola non dovrebbe toccare gli attori protagonisti in difesa
- Haps, Helgason e Basic sono opzioni percorribili per quel che riguarda centrocampo e out sinistro. Busio e Sohm paiono "sicuri" mentre Kike Perez si gioca un posto così come Mazzocchi
- Davanti Lauerbach è stato affiancato ad Adams per due gare di fila con Yeboah che è sempre partito dalla panchina. Venerdì però le cose potrebbero cambiare nuovamente
Udinese
- Sperava di tornare settimana scorsa ma niente. Questa volta però il semaforo verde per Oumar Solet è arrivato e quindi il francese tornerà presumibilmente titolare. C'è ovviamente da capire come sarà l'Udinese di Zanetti
- La difesa a tre resta come impianto di base: possibile che almeno inizialmente il nuovo tecnico guardi più al controllo del centrocampo con una linea a 5 e due attaccanti anche se il 3-4-2-1 resta un'opzione
- Davis non è al meglio della condizione. Buon per Zanetti il rientro di Bayo che si è allenato con il resto del gruppo. Lovric in mediana potrebbe essere la sorpresa
Probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Correia
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gueye, Alaba, Zanoli
CAGLIARI-FROSINONE, sabato ore 15
Cagliari
- Assenze pesanti quelle di Nzola e Fadera. Il primo ha accusato una distrazione ai flessori situazione; il secondo una lesione del bicipite femorale. Per entrambi stop almeno fino a fine novembre
- Pisacane ha Obert squalificato e da quella parte ha poche alternative. O Aurelio titolare (che però deve superare un affaticamento muscolare), o lo spostamento di Rodriguez
- Molto però dipenderà dalle scelte là davanti: con Nzola assente, ecco che torna di moda Mendy titolare con possibile coppia di supporto formata da Maldini e Adopo con Fazzini in mediana
Frosinone
- Assenza con la A maiuscola in casa Frosinone. Stop piuttosto lungo per Antonio Raimondo e quindi cambio obbligato in attacco per Alvini
- Birligea pare la prima scelta e al momento non sembra esserci ballottaggio con Bobcek che potrebbe chiaramente tornare utile a gara in corso
- Per quel che riguarda la linea a quattro in difesa, Oyono riprenderà posto sulla corsia di destra mentre al centro c'è sembra il duello aperto tra Monterisi e Cittadini
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Kofler, Rodriguez; Romano, Winks,Fazzini; Maldini, Adopo; Mendy
Squalificati: Obert
Indisponibili: Idrissi, Felici, Nzola, Fadera
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch, Raimondo
TORINO-LECCE, sabato ore 18
Torino
- Buone nuove sul fronte Belghali: l'esterno aveva accusato un problema ma è subito tornato ad allenarsi in gruppo. Mandragora punta alla convocazione ma ci si andrà con i piedi di piombo
- Cacciamani, salvo sorprese, dovrebbe tornare a disposizione. A sinistra si apre quindi la possibilità di rivedere l'azzurro al posto di Aboukhlal che però non è tagliato fuori dai giochi
- Coppia d'attacco formata da Simeone e Adams con Kulenovic dalla panchina mentre in mediana ci sono tantissimi candidati: da Fitz-Jim (favorito) a Ilkhan passando per Gineitis e Casadei
Lecce
- Stop forzato per Joel Monteiro causa lesione di primo grado. Si riduce quindi la concorrenza in attacco. Allarme rientrato invece per Gorter. La contusione non gli farà saltare la gara contro il Torino
- Chi può uscire dall'infermeria è Lassana Coulibaly che ha già svolto parte delle sedute in gruppo. Più difficile invece rivedere subito Geubbels
- Davanti probabile conferma per Stulic dal primo minuto. In difesa rientra Gaspar dopo le due giornate di squalifica ma non è detto che abbia il posto da titolare assicurato
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Fortini, Rodriguez
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Stulic, Fatah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilic, Berisha, Pierotti, Geubbels, Monteiro
PARMA-BOLOGNA, sabato ore 18
Parma
- Distorsione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Questo il quadro clinico di Adrian Bernabé che quindi salta anche la sfida contro il Bologna. Stop e assenza anche per Drobnic causa fastidiosa fascite plantare
- Nella linea a tre dietro si (ri)candida Diego Carlos anche se Gilardino dovrebbe confermare Ndiaye sul centrosinistra. L'ottimo risultato contro l'Atalanta non dovrebbe portare a cambiamenti
- Britschgi e Valeri agiranno sulle corsie esterne. Centrale di centrocampo sarà Sierro mentre là davanti Romero pare nuovamente destinato a partire dalla panchina
Bologna
- Orsolini prima, Piccoli ora. Palladino recupera pezzi importanti del proprio attacco. "Orso" era già rientrato settimana scorsa. Piccoli invece ha lavorato in gruppo già da metà settimana
- Ancora in forte dubbio Enem così come De Silvestri. Davanti o rossoblù dovrebbero continuare con Odgaard come falso nove. Il danese è in crescendo e nulla porta a pensare a un cambiamento immediato
- Cambiaghi resta con il naso avanti su Mbangula. In difesa settimana scorsa ha riposato Vitik. Darmian quindi è pronto a rientrare. A destra più Amondarain di Zortea
Probabili formazioni
PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Belghali, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bernabé, Drobnic
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, De Silvestri, Enem
ROMA-SASSUOLO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Primo punto di domanda è quello che riguarda il portiere: a precisa domanda sull'eventuale recupero di Gollini per sabato, Gasperini ha detto "Non lo so, vediamo".
- Rensch invece salterà sicuramente l'ultimo appuntamento prima della sosta. Allarme rientrato per Mora mentre per quel che riguarda Dybala, l'argentino si è allenato ancora a parte e va verso la settima assenza di fila.
- Difesa con Mancini ed Hermoso ai lati di Ndicka. In mediana ci sono due maglie per tre pretendenti con possibile turnover che "colpirebbe" de Roon. Davanti il solito Malen
Sassuolo
- Aquilani ritrova Thorstvedt dopo il turno di squalifica. Il norvegese tornerà quindi dal primo minuto nel trio di centrocampo che deve però ancora essere definito in toto
- Bakola, dopo essere partito dalla panchina contro la Fiorentina, pare essere favoritissimo. Adzic a questo punto resta un'opzione a gara in corso. Esposito ancora avanti su Bowie
- Il duo Idzes-Candé va verso la conferma. Punto di domanda sulla destra con Walukiewicz che era tornato in quel ruolo settimana scorsa ma che deve difendersi dal ritorno di Cinquegrano
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Svilar, Pellegrini, Dybala, Koné, Rensch
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Koné, Leysen, Boloca
NAPOLI-LAZIO, domenica ore 12:30
Napoli
- Incredibile ma vero si allunga ancora la lista degli indisponibili in casa azzurra: Marianucci è squalificato. Di Lorenzo e Olivera sono ai box per infortunio
- Ad Allegri non resta che schierare i suoi con una linea a tre dietro con maglia pronta per Beukema. Lobotka è fuori per un bel po' e sarà quindi Gilmour il play in mediana
- Davanti torna Hojlund che sarà supportato da Kevin De Bruyne. A meno che non si decida di schierare Giovane sottopunta con relativo arretramento del belga in mediana
Lazio
- Gattuso perde Mattia Zaccagni: quel che sembrava un problema risolvibile si è trasformato in una lesione al quadricipite. Il rischio è che Zaccagni stia fermo per un mesetto
- Altro (possibile) problema riguarda sempre la catena di sinistra visto che Nuno Tavares deve smaltire un affaticamento al flessore. In preallarme c'è Pedraza
- Restando sempre in difesa c'è il ballottaggio in essere tra Provstgaard e Diogo Leite. In attacco Pinamonti pronto a riprendere posto con Noslin che si sposta sull'out sinistro
Probabili formazioni
NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne; Hojlund
Squalificati: Marianucci
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Lobotka, Spinazzola, Di Lorenzo, Olivera
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gudmundsson, Zaccagni
GENOA-MILAN, domenica ore 15
Genoa
- Fresco di successo esterno in quel di Lecce, De Rossi non pare intenzionato a cambiare riferimenti in attacco. Vitinha pare quindi destinato a partire dalla panchina
- In difesa si candida Otoa. Ostigaard e Vasquez paiono sicuri del posto. E' quindi Marcandalli che deve lottare per mantenere il posto nella linea a tre dietro
- In mezzo ci sono tanti candidati per affiancare Frendrup. Possibile che la scelta finale ricada su uno tra Wiafe e Traoré. A destra invece torna Ehizibue
Milan
- Lungo stop per Samuel Chukwueze che si è operato a Londra. L'esterno starà fermo circa tre mesi e quindi tornerà a disposizione non prima di febbraio
- Dopo essere partito titolare in Europa League, Bartesaghi potrebbe tornare ad accomodarsi in panchina con Diawara titolare sull'out sinistro di difesa
- Alle spalle di Gonçalo Ramos ci sarà nuovamente Rabiot. Corsie esterne presidiate da Moreira e Pulisic con Hutchinson e Cisse da utilizzare a gara in corso
Probabili formazioni
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Wiafe, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino, Havel
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terracciano, Tomori, Loftus-Cheek
MONZA-ATALANTA, domenica ore 15
Monza
- Un paio di dubbi per Juric in vista del match che lo vede ex di turno. In difesa Carboni punta a tornare dall'inizio e c'è Lucchesi a rischio panchina
- Birindelli non pare in discussione ma una "speranziella" per Touré va sempre presa in considerazione. Al fianco di Foe Ondoa dovrebbe ritrovare posto Akinsanmiro
- Solito rebus sulla trequarti con Robinson e Zeballos in ballottaggio. Cutrone, reduce dal rigore sbagliato contro il Bologna, dovrebbe restare un'alternativa a gara in corso
Atalanta
- In settimana nuovi controlli per molti degli infortunati nerazzurri. Scamacca è già tornato a disposizione e quindi ci sarà anche lui in quel di Monza
- In evoluzione la situazione di Kolasinac e di Kessié. Sarri ha detto che se dovessero tornare in gruppo lo faranno al massimo sabato. Uno dei due magari potrebbe farcela ad essere utile alla causa
- Possibile maglia da titolare per Rowe (senza dimenticare che c'è anche Sulemana). Più complicato trovare un posto nell'XI di partenza per Samardzic
Probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ziolkovski, Maye, Folorunsho
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Orbic, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Bellanova, Kristensen, Gaetano
INTER-COMO, domenica ore 18 su Sky Sport
Inter
- Da Appiano Gentile arriva la notizia del ritorno in gruppo di Stones e Jones che quindi dovrebbero, salvo sorprese, essere convocabili per la sfida di domenica all'ora dell'aperitivo
- Linea difensiva composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Davanti, con Thuram, c'è sempre Esposito in pole su Bonny anche se la staffetta pare scontata
- Spence dovrebbe essere il prescelto a destra con Dimarco sul versante opposto. In mezzo si giocano una maglia Zielinski e Sucic
Como
- Fabregas aveva solo 15 giocatori di movimento nella sfida di Champions. In vista della trasferta a San Siro, il tecnico spagnolo spera nel recupero di Chalobah
- La coppia mediana dipenderà dalle scelte sulla trequarti dove è tornato arruolabile (con gol in Champions) Liberali. C'è anche l'azzurrino in lista per un posto sulla linea che comprende Nico Paz e Baturina
- In questo caso Da Cunha tornerebbe davanti alla difesa con uno tra Perrone e Milla. I due non sarebbero in ballottaggio qualora il capitano avanzasse sulla trequarti (dove c'è sempre l'opzione Caqueret)
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: L.Martinez, Luis Henrique
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Rodriguez, Addai, Kean
FIORENTINA-JUVENTUS, domenica ore 20:45
Fiorentina
- Vanoli potrebbe recuperare Ranieri almeno per la panchina mentre per quel che riguarda Atta niente Juventus per l'ex Udinese che rientra dopo la sosta
- In mediana si va verso la soluzione formata da Fagioli, Oulai e Ndour con Brescianini quindi che partirebbe dalla panchina
- Pellegrino è ancora in forte vantaggio su Beto. Difficile pensare a un vero ballottaggio. Gonçalves, reduce dall'assist di settimana scorsa sarà al massimo un subentrante
Juventus
- Dopo il successo in Europa, la Juventus riparte da Firenze con Spalletti che, rispetto a giovedì, tornerà a puntare su McKennie. L'americano ha infatti smaltito il problema muscolare che gli ha fatto saltare l'AZ
- Monitorati Celik e Conceicao. La speranza è di averli almeno per la panchina ma nulla è ancora deciso. Kolo Muani si è sbloccato in coppa e spera che i bonus non si limitino al giovedì. Con il francese ci sarà ancora Woltemade
- Cerniera mediana composta da Douglas Luiz e Koompmeiners con il già citato McKennie a destra e Alajbegovic sull'out opposto
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Njie; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Atta, Pongracic
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez