Il calendario dell’11^ giornata di Serie A

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 11^ giornataguida tv
Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, l’undicesima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Verona-Udinese, Roma-Sassuolo e Inter-Como. Per tutto il weekend, pre e postpartita per ogni singolo match, aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli Skylights di tutti gli incontri
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie , con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre appuntamento con l’undicesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 in campo Venezia-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 la sfida Roma-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 da non perdere il match d’alta classifica tra Inter e Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo. Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Massimo Caputi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.
Serie A, la programmazione dell’11^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 6 novembre
- dalle 20 e dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Riccardo Montolivo
- alle 20.45: VENEZIA-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Botti, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Marco Nosotti
Sabato 7 novembre
- dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan
- alle 20.45: ROMA-SASSUOLO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Alessio Scarchilli. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
Domenica 8 novembre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto
- dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Massimo Caputi
- alle 18.00: INTER-COMO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Matteo Barzaghi, Marco Demicheli e Andrea Paventi
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini