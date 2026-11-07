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Genoa-Milan, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

I rossoneri fanno visita al Genoa. Amorim ha provato due versioni di Milan: nella prima, potrebbe schierare Musah esterno sinistro in difesa, Rabiot centrale a centrocampo, con Cisse a sinistra e Pulisic trequartista. Nella seconda opzione, in difesa a sinistra c'è Estupinian, con Musah che torna a centrocampo: Pulisic si sposta in fascia e Rabiot a sostegno di Ramos. De Rossi conferma difesa e attacco, a centrocampo idea Wiafe al fianco di Frendrup

TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore di sinistra
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Genoa
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Samuel Wiafe
Samuel Wiafe
centrocampista centrale
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno di sinistra
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Genoa
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
trequartista
Genoa
Junior Messias
Junior Messias
trequartista
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Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante

GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Wiafe, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi

  • Difesa confermatissima con il trio Marcandalli, Østigård, Vásquez
  • A destra Ehizibue e a sinistra Ellertson favoriti per le fasce
  • In mezzo con Frendrup uno tra Amorim, Wiafe, Traorè e Baldanzi
  • In attacco Osmajic sarà supportato da El Shaarrawy e Messias
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
terzino destro
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Sankhoun Diawara
Sankhoun Diawara
difensore centrale
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Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
terzino sinistro
Milan
Diego Moreira
Diego Moreira
ala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
centrocampista centrale
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Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
ala sinistra
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione

Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cissé; Pulisic; Ramos. All. Amorim

  • Amorim ha provato due Milan diversi
  • nella prima ipotesi, quella che dovrebbe utilizzare a Genova, Musah gioca terzino, con Cisse più avanti sempre sulla sinistra e Rabiot al centro con Modric: in questa soluzione, Pulisic trequartista dietro Ramos
  • Nella seconda ipotesi, dietro a sinistra c'è Estupinian, con Musah che torna a centrocampo in coppia con Modric: Pulisic si sposta a sinistra al posto di Cisse, e Rabiot fa il trequartista alle spalle del centravanti portoghese

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