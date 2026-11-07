Genoa-Milan, le probabili formazioni della partita di serie A

I rossoneri fanno visita al Genoa. Amorim ha provato due versioni di Milan: nella prima, potrebbe schierare Musah esterno sinistro in difesa, Rabiot centrale a centrocampo, con Cisse a sinistra e Pulisic trequartista. Nella seconda opzione, in difesa a sinistra c'è Estupinian, con Musah che torna a centrocampo: Pulisic si sposta in fascia e Rabiot a sostegno di Ramos. De Rossi conferma difesa e attacco, a centrocampo idea Wiafe al fianco di Frendrup
Probabili Formazioni
GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Wiafe, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic. All. Daniele De Rossi
- Difesa confermatissima con il trio Marcandalli, Østigård, Vásquez
- A destra Ehizibue e a sinistra Ellertson favoriti per le fasce
- In mezzo con Frendrup uno tra Amorim, Wiafe, Traorè e Baldanzi
- In attacco Osmajic sarà supportato da El Shaarrawy e Messias
MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione
Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cissé; Pulisic; Ramos. All. Amorim
- Amorim ha provato due Milan diversi
- nella prima ipotesi, quella che dovrebbe utilizzare a Genova, Musah gioca terzino, con Cisse più avanti sempre sulla sinistra e Rabiot al centro con Modric: in questa soluzione, Pulisic trequartista dietro Ramos
- Nella seconda ipotesi, dietro a sinistra c'è Estupinian, con Musah che torna a centrocampo in coppia con Modric: Pulisic si sposta a sinistra al posto di Cisse, e Rabiot fa il trequartista alle spalle del centravanti portoghese