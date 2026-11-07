Genoa-Milan, le probabili formazioni della partita di serie A

I rossoneri fanno visita al Genoa. Amorim ha provato due versioni di Milan: nella prima, potrebbe schierare Musah esterno sinistro in difesa, Rabiot centrale a centrocampo, con Cisse a sinistra e Pulisic trequartista. Nella seconda opzione, in difesa a sinistra c'è Estupinian, con Musah che torna a centrocampo: Pulisic si sposta in fascia e Rabiot a sostegno di Ramos. De Rossi conferma difesa e attacco, a centrocampo idea Wiafe al fianco di Frendrup

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