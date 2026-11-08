Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (6 vittorie, 4 pareggi); dal 2020/21, tra le squadre contro cui non hanno mai perso nel massimo campionato, i rossoneri hanno disputato più incontri solamente contro l'Hellas Verona (12).
Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Amorim sceglie Musah terzino, con Cisse titolare a sinistra a centrocampo e Pulisic alle spalle di Ramos nel 4411. De Rossi risolve i ballottaggi: Wiafe la spunta su Frendrup mentre Vitinha batte la concorrenza dell'ex El Shaarawy. Diretta alle 15 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Messias, Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim
Napoli-Lazio finisce 1-1
Il big match del Maradona termina 1-1 tra mille occasioni, con la Lazio che interrompe la sua striscia di sei vittorie e il Napoli che si risolleva dopo le due sconfitte tra campionato e Champions. La squadra di Gattuso parte fortissimo e sfiora il vantaggio con Isaksen e Sutalo. Prima della mezz'ora sblocca Frattesi, a inizio ripresa il pari del Napoli con l’autogol di Pedraza, poi la squadra di Allegri va anche vicina al gol-vittoria con De Bruyne, McTominay e Olivera
Ma avete visto quello che è successo in Argentina? Il Rosario Central festeggia il titolo, ma al 96' il Boca Juniors segna e glielo scippa
Il Rosario Central batte l’Estudiantes 2-0 ed è virtualmente campione della Liga: i tifosi sugli spalti iniziano a esultare per la vittoria del campionato (con tanto di invasione di campo!). Peccato che l'altra partita del Boca (peraltro storico ex rivale del Milan in due finali dell'Intercontinentale) non era ancora finita…
Qui sotto la storia
VIDEO. Clamoroso in Argentina: il Rosario festeggia il titolo, ma il Boca segna al 96' e glielo scippa!Vai al contenuto
Genoa in campo per il riscaldamento a Marassi!
Il momento del Genoa
De Rossi sembra aver ritrovato la marcia giusta: prima della maxi sosta nazionali erano arrivati 4 ko e un pari in cinque giornate, dal ritorno tutta un'altra storia: quattro vittorie e un ko in altre cinque giornate, con tre vittorie di fila ad accompagnare la squadra al match col Milan.
Il momento del Milan
A guardare l'ultimo precedente tra campionato e coppa ci passa in mezzo un mondo: la squadra di Amorim è crollata 2-0 in casa contro il Ferencvaros in Europa League, terzo ko in quattro giornate con lo stesso allenatore piuttosto sconfortato dopo la partita ("Non c'è spiegazione, non si tratta di aspetti tecnici ma di ambizione e di atteggiamento"). In campionato, invece, l'ultima partita è il derby vinto 3-1 contro l'Inter con una prestazione convincente. In A il Milan è quinto, con 6 vittorie, 3 pari e 1 ko in 10 giornate.
La formazione ufficiale del Milan
• MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modric, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. All. Amorim
• Amorim sceglie Musah terzino, con Cisse titolare a sinistra a centrocampo e Pulisic alle spalle di Ramos nel 4411. Risolti i dubbi della vigilia: il portoghese aveva provato "due squadre", il 'piano B' prevedeva l'inserimento di Estupiñan tra i titolari, con Musah a centrocampo, Pulisic largo a sinistra al posto di Cisse e Rabiot trequartista
La formazione ufficiale del Genoa
• GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Messias, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha; Osmajic. All. De Rossi
• De Rossi risolve i ballottaggi della vigilia: Wiafe la spunta su Frendrup mentre Vitinha batte la concorrenza dell'ex El Shaarawy. Dal 1' l'altro ex Milan Messias
Le due panchine
• Sommariva, Stoltz Mitaj, Amorim (Alexsandro omonimo dell'allenatore rossonero), Baldanzi, Meichtry. Drameh, Havel, Sabelli, Colombo, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy e Sow
• Bouyer, Torriani, Estupiñan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Vladimirov, Filippo Terracciano e Camarda
Qui gli highlights del brutto ko del Milan giovedì in coppa
Gli highlights dell'ultima vittoria del Genoa col Lecce
Galatasaray, Leao ha segnato. E l'esultanza è uno sfottò per un compagno…
Secondo gol stagionale per Rafa Leao con il Galatasaray nel successo contro l'Amed che porta la squadra dell'ex Milan in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio. Subito dopo il gol, Leao ha guidato i propri compagni di squadra in una strana esultanza di gruppo pensata per prendere in giro il compagno Jakobs che qualche giorno si era nascosto stotto una felpa per evitare i fotografi all'uscita di una discoteca. Luci e ombre per Leao che si è infortunato nel corso del match: stiramento alla coscia destra
VIDEO. Leao segna ed esulta sfottendo un compagno del Galatasaray: la ricostruzioneVai al contenuto
Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Genoa; solo contro tre squadre i rossoneri vantano attualmente una striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione: Hellas Verona (sette), Messina (cinque) e Pisa (cinque).
Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009.
Il Genoa ha vinto tre delle prime sei partite casalinghe in questo campionato (1 pareggio, 2 sconfitte); i rossoblù non ottengono quattro successi nelle prime sette gare interne di Serie A dalla stagione 2015/16, quando in panchina sedeva Gian Piero Gasperini.
Il Milan di Rúben Amorim ha segnato 21 gol nelle prime 10 partite di questa Serie A; l'ultimo allenatore rossonero a fare meglio dopo le prime 11 panchine in campionato è stato Cesare Maldini nel 1972, con 25 reti.
Il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque trasferte di questo campionato; i rossoneri hanno evitato la sconfitta nelle prime sei gare esterne stagionali in tre occasioni tra il 2020/21 e il 2025/26, al pari di Inter e Napoli, e potrebbero ora diventare l'unica squadra a riuscirci per quattro volte in questo arco temporale, considerando anche la stagione in corso.
Il Genoa ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, un dato che lo accomuna a Frosinone, Atalanta, Lazio e Roma e che è inferiore solo a quello del Milan (cinque); i rossoblù sono tuttavia l'unica squadra a non aver ancora realizzato alcun gol nei 15 minuti finali di gara, facendo leggermente meglio del Milan, fermo a una sola rete in quel parziale.
Stephan El Shaarawy, 83 presenze e 21 gol con la maglia del Milan in campionato, ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due presenze in Serie A; qualora dovesse partecipare a un gol anche nella prossima gara, diventerebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano a riuscirci per tre partite consecutive con la maglia del Genoa dal 2004/05, dopo Domenico Criscito nel 2021 (34 anni e 269 giorni).
Adrien Rabiot ha collezionato cinque gol e tre assist nelle sue prime otto presenze in questo campionato; in Serie A, l'ultimo centrocampista a fare meglio nelle prime nove gare di una stagione è stato Sergej Milinkovic-Savic nel 2022/23, con 10 partecipazioni attive (tre gol e sette assist). Inoltre, il francese ha partecipato a una rete in ciascuna delle ultime cinque presenze e l'ultimo centrocampista rossonero a fare meglio in Serie A è stato Kaká nel 2004 (sette).
Diego Moreira ha partecipato a sette gol (quattro reti e tre assist) nelle sue prime sei presenze in Serie A con il Milan; dal 2004/05, nessun giocatore ha fatto meglio nelle sue prime sei gare con i rossoneri in campionato, eguagliando il record di Mario Balotelli (sette nel 2013) - anche dopo la settima partita nessuno è andato oltre le sette partecipazioni attive finora.