L'allenatore del Napoli, soddisfatto per il pari con la Lazio, commenta: "Siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, un po’ lontani dal quarto posto. Ho avuto esperienze al contrario quando avevo 8-9 punti vantaggio e me li hanno mangiati. Serve una presa di coscienza da parte di tutti". Sui fischi a Lang: "Quando vinciamo siamo tutti bravi. Io sto bene ma serve supporto verso i ragazzi che ne hanno più bisogno"

Dopo le sconfitte contro Juventus e Porto, il Napoli riparte dal pareggio contro la Lazio capolista, gara in cui nella ripresa, forte di uno spirito tutto nuovo, la squadra di Allegri va anche vicino alla vittoria in più occasioni. Uscendo dal campo, però, la colonna sonora è quella dei fischi del Maradona, insoddisfatto per quella che, dopo 11 giornate, è la peggior partenza della squadra negli ultimi venti anni. “Sono contento della prestazione dei ragazzi e li ringrazio”, ha detto Allegri in conferenza stampa dopo la partita. “La Lazio ci ha creato difficoltà per mezz’ora ma abbiamo avuto comunque situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. La squadra è rimasta ordinata per 90 minuti. Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale visto che c’è la sosta e il momento è quello che è. I ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, come sempre. Non ho nulla da rimproverare. Poi recupereremo un po’ di giocatori, dopo la sosta credo che potremo fare meglio. Siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, un po’ lontani dal quarto posto. Ho avuto esperienze al contrario quando avevo 8-9 punti vantaggio e me li hanno mangiati. Essere depressi non serve a niente. Serve serietà che i ragazzi stanno mettendo come sempre”.