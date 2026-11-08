Napoli-Lazio, Allegri: "Siamo ancora in corsa su tutti i fronti"napoli
L'allenatore del Napoli, soddisfatto per il pari con la Lazio, commenta: "Siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, un po’ lontani dal quarto posto. Ho avuto esperienze al contrario quando avevo 8-9 punti vantaggio e me li hanno mangiati. Serve una presa di coscienza da parte di tutti". Sui fischi a Lang: "Quando vinciamo siamo tutti bravi. Io sto bene ma serve supporto verso i ragazzi che ne hanno più bisogno"
NAPOLI-LAZIO 1-1 - PAGELLE - FISCHI A LANG: LA RICOSTRUZIONE
Dopo le sconfitte contro Juventus e Porto, il Napoli riparte dal pareggio contro la Lazio capolista, gara in cui nella ripresa, forte di uno spirito tutto nuovo, la squadra di Allegri va anche vicino alla vittoria in più occasioni. Uscendo dal campo, però, la colonna sonora è quella dei fischi del Maradona, insoddisfatto per quella che, dopo 11 giornate, è la peggior partenza della squadra negli ultimi venti anni. “Sono contento della prestazione dei ragazzi e li ringrazio”, ha detto Allegri in conferenza stampa dopo la partita. “La Lazio ci ha creato difficoltà per mezz’ora ma abbiamo avuto comunque situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. La squadra è rimasta ordinata per 90 minuti. Perdere oggi sarebbe stato doloroso dopo una prestazione del genere, anche a livello mentale visto che c’è la sosta e il momento è quello che è. I ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, come sempre. Non ho nulla da rimproverare. Poi recupereremo un po’ di giocatori, dopo la sosta credo che potremo fare meglio. Siamo dentro la Coppa Italia, dentro la Champions, un po’ lontani dal quarto posto. Ho avuto esperienze al contrario quando avevo 8-9 punti vantaggio e me li hanno mangiati. Essere depressi non serve a niente. Serve serietà che i ragazzi stanno mettendo come sempre”.
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"Parlo con il presidente prima e dopo la partita"
Adesso, però, l’interrogativo è semplice: Allegri pensa di poter risollevare questo Napoli? “Per esperienza e carattere, credo che per tutte le problematiche ci sia la soluzione. Dovremo fare sempre il possibile, come oggi. Per l’impossibile è difficile. Il possibile i ragazzi lo stanno facendo... Parlo col presidente prima e dopo la partita, credo che anche lui abbia chiara la realtà delle cose: quest’anno rispetto alle aspettative ci sono difficoltà oggettive, è molto semplice”, ha spiegato in conferenza. “La presa di coscienza deve esserci da parte di tutti. Da parte della società, credo che il presidente ce l’abbia, da parte mia e dei giocatori”. Riguardo ai fischi rivolti dal pubblico a Lang, invece, Allegri ha risposto così parlando a Dazn: “Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde un po' meno. Però i tifosi ci sono stati vicini anche oggi. A loro posso dire che la squadra sta dando tutto dal punto di vista fisico e tecnico, poi possiamo sbagliare. Io sto bene: fortunatamente ne ho passati pochi di periodi così ma di solito in mezzo alla tempesta riusciamo a portare la squadra in porto. Serve supporto verso i ragazzi che ne hanno più bisogno”.