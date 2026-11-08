 Lang, fischi durante Napoli-Lazio: FOTO e cosa è successo Sky Sport
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Lang fischiato durante Napoli-Lazio: la ricostruzione e costa è successo

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Tutto ha origine da un gesto che Lang, dopo un’azione personale sfumata nel primo tempo, rivolge al pubblico del Maradona, toccandosi l’orecchio come a dire “non vi sento”. Da quel momento in poi l’attaccante del Napoli viene fischiato da una parte dello stadio a ogni suo tocco di palla. Nervosissimo, viene ammonito e calmato da Rrahmani, poi procura il pareggio e nuovamente ripete quel gesto all’indirizzo del pubblico

NAPOLI-LAZIO 1-1

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