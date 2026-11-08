Lang fischiato durante Napoli-Lazio: la ricostruzione e costa è successo
Tutto ha origine da un gesto che Lang, dopo un’azione personale sfumata nel primo tempo, rivolge al pubblico del Maradona, toccandosi l’orecchio come a dire “non vi sento”. Da quel momento in poi l’attaccante del Napoli viene fischiato da una parte dello stadio a ogni suo tocco di palla. Nervosissimo, viene ammonito e calmato da Rrahmani, poi procura il pareggio e nuovamente ripete quel gesto all’indirizzo del pubblico
- Siamo nel corso del primo tempo di Napoli-Lazio, con la squadra di Gattuso in vantaggio, quando Lang scatta sulla sinistra e dal fondo cerca di mettere in mezzo un pallone per Hojlund, con l’azione che però non si concretizza. A quel punto l’attaccante del Napoli si rivolge verso la Curva A con un gesto piuttosto chiaro: mano all’orecchio, come a dire “Non vi sento”
- Il gesto non viene gradito dal pubblico, e la reazione è immediata: a ogni successivo tocco di palla di Lang, quel settore del Maradona lo copre di fischi.
- Lang si innervosisce e termina il primo tempo prendendosi anche un giallo per fallo su Taylor. Rrahmani (capitano per l’assenza di Di Lorenzo) capisce il suo momento e va a parlargli per rincuorarlo. “Gli ho detto di calmarsi e di fare attenzione a non prendere un secondo giallo”, ha detto Rrahmani nel post partita a Dazn
- Nella ripresa proprio Lang propizia il gol del pari del Napoli, con un cross morbido che Pedraza, nel tentativo di anticipare Hojlund e McTominay, spedisce nella propria porta. A quel punto Lang si prende la sua “rivincita” sul pubblico, e di nuovo porta il dito all’orecchio durante l’esultanza