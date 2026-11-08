L'allenatore rossonero dopo la vittoria: "Quando non siamo in grado di essere competitivi siamo completamente allo sbando. È una bella differenza e ci lavoreremo". A Genova il Milan è stato competitivo: "Stiamo avendo una bella evoluzione, ma siamo ancora lontani dal prodotto finale" IL MILAN BATTE IL GENOA - CLASSIFICA - PAGELLE

Il Milan arriva alla seconda sosta nazionali con una vittoria: 2-1 al Genoa, pur soffrendo nel finale, dando continuità alla vittoria nel derby e soprattutto riscattando il brutto ko di Europa League. Ecco, il Milan di Amorim spesso mostra due facce, a volte convincente e vincente, altre totalmente irriconoscibile: "Come si spiega? Penso sia un fatto di mentalità — dice Amorim — e dobbiamo affrontarlo. L'unico modo che conosco è lavorare, allenarmi con i giocatori, spiegare, mostrare i video, perché ci sono state alcune cose (giovedì, ndr) così evidenti che non ho bisogno di doverle spiegare". Poi aggiunge: "Quando non siamo in grado di essere competitivi siamo completamente allo sbando. È una bella differenza e ci lavoreremo".

"Bel miglioramento, ma siamo ancora lontani dal prodotto finale" Col Genoa si è vista sicuramente la faccia positiva del suo Milan: "Sono soddisfatto dell'evoluzione che stiamo avendo — conferma infatti Amorim —. stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare, ora abbiamo più possesso palla, controlliamo di più le partite (a Genova il Milan ha chiuso col 62,3% di possesso), in alcune delle ultime partite abbiamo avuto dei momenti davvero buoni, con una bella cultura del gioco". Poi quel che va migliorato: "Siamo ancora lontani dalla fine della nostra crescita, dal prodotto finale, e penso che ci manchi qualcosa nell'ultimo terzo di campo, controlliamo la palla sì, ma spesso lontano dall'area avversaria". E a Dazn ha aggiunto: "Se siamo competitivi possiamo vincere sempre, ma non posso garantirvi che raggiungeremo questo livello di continuità entro la fine della stagione". classifica E intanto Amorim si gode Cisse: 3° bomber italiano in stagione