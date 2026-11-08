Serie AGiornata 11 - domenica 8 novembre 2026Giornata 11 - dom 8 nov
Fine
1 - 2
1 - 2
Genoa-Milan 1-2: gol di Cisse, Pulisic ed Ellertsson
Il Milan soffre negli ultimi istanti di partita ma si prende tre punti pesanti a Genova, dà continuità in campionato alla vittoria del derby e riscatta il brutto ko di coppa. Subito bene la squadra di Amorim in avvio: gol di Cisse al 13' e bis di Pulisic al 19'. Il Genoa prova a riaprirla ma ci riesce solo all'88' con Ellertsson, l'assalto finale non porta al 2-2. Milan a quota 24, stop per De Rossi dopo le tre vittorie di fila