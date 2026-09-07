I migliori marcatori italiani di inizio stagione 2026-2027. CLASSIFICA
Roberto Mancini può prendere appunti: aspettando le prime convocazioni del Ct azzurro per i quattro impegni di Nations League previsti tra fine settembre e inizio ottobre, ci sono alcuni giocatori italiani che si stanno mettendo in mostra in questo inizio di stagione. A partire da Raimondo, protagonista di uno strepitoso avvio di campionato che sta facendo le fortune dei Fanta-allenatori che hanno puntato su di lui: ecco i migliori bomber (dati Transfermarkt)
- Esposito (Inter)
- Raspadori (Atalanta)
- Comuzzo (Torino)
- Mandragora (Torino)
- Pisilli (Roma)
- Politano (Napoli)
- Vergara (Napoli)
- Piccoli (Bologna)
- Berardi (Sassuolo)
- Gatti (Juventus)
- Colpani (Monza)
- Bracaglia (Frosinone)
- Lontani (Parma)
- Kayode (Brentford)
- Vignato (HNK Rijeka)
- Tongya (Genclerbirligi)
- Sensi (CSKA Sofia)
- Macheda (Asteras)
- Omoregie (NK Bravo)
- Squadra: San Gallo
- Gol (finora) in stagione: 2
- Squadra: Lazio
- Gol (finora) in stagione: 2
- Squadra: Milan
- Gol (finora) in stagione: 2
- Squadra: Sharjah FC
- Gol (finora) in stagione: 3
- Squadra: Al-Qadsiah
- Gol (finora) in stagione: 3
- Squadra: Frosinone
- Gol (finora) in stagione: 4