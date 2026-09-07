Roberto Mancini può prendere appunti: aspettando le prime convocazioni del Ct azzurro per i quattro impegni di Nations League previsti tra fine settembre e inizio ottobre, ci sono alcuni giocatori italiani che si stanno mettendo in mostra in questo inizio di stagione. A partire da Raimondo, protagonista di uno strepitoso avvio di campionato che sta facendo le fortune dei Fanta-allenatori che hanno puntato su di lui: ecco i migliori bomber (dati Transfermarkt)

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