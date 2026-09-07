 I migliori marcatori italiani all'inizio della stagione 2026 2027. La classifica | Sky Sport
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I migliori marcatori italiani di inizio stagione 2026-2027. CLASSIFICA

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Roberto Mancini può prendere appunti: aspettando le prime convocazioni del Ct azzurro per i quattro impegni di Nations League previsti tra fine settembre e inizio ottobre, ci sono alcuni giocatori italiani che si stanno mettendo in mostra in questo inizio di stagione. A partire da Raimondo, protagonista di uno strepitoso avvio di campionato che sta facendo le fortune dei Fanta-allenatori che hanno puntato su di lui: ecco i migliori bomber (dati Transfermarkt)

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epa13218173 Telstar goalkeeper Ronald Koeman with the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium in Velsen, the Netherlands, 06 September 2026. EPA/Olaf Kraak

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