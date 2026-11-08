Dove vedere Fiorentina-Juventus

La partita tra Fiorentina e Juventus della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 novembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Juventus

Dopo aver perso tre partite consecutive senza segnare, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N). La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A (82 vittorie, a fronte di 37 successi viola e 55 pareggi); inoltre, con due gol i bianconeri raggiungerebbero l'Inter come formazione più prolifica contro i toscani nel massimo campionato (attualmente 275 reti per la Juventus contro le 277 dei nerazzurri). La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4N, 2P). La Fiorentina è tornata alla vittoria in Serie A dopo una serie di due pareggi e tre sconfitte; i viola non ottengono due successi consecutivi in campionato dallo scorso aprile contro Hellas Verona e Lazio e, dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime due gare (1V, 1N), puntano a rimanere imbattuti per tre partite di fila per la prima volta in questa stagione. La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle prime cinque gare casalinghe di questo campionato (2N, 3P). La Juventus ha raccolto 17 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno chiuso una stagione con una media punti inferiore all'1.7 attuale soltanto in tre occasioni: nel 2009/10 (1.45), nel 2010/11 (1.53) e nel 1998/99 (1.59) - sempre settima posizione finale in classifica. La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare esterne (8V, 3N).