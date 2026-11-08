Franco Mastantuono potrebbe diventare, a 19 anni e 86 giorni, il terzo giocatore più giovane nell'era dei tre punti a vittoria a trovare almeno cinque gol in meno di 15 presenze, dopo Obafemi Martins (19 anni e 47 giorni) e Aexandre Pato (18 anni e 178 giorni). Inoltre, se dovesse segnare contro la Juventus, diventerebbe il terzo marcatore più giovane della Fiorentina contro i bianconeri nella storia della competizione, dietro soltanto a Claudio Desolati (18 anni e 73 giorni nel 1973) e Nicola Berti (18 anni e 357 giorni nel 1986).