Gasperini: "Scudetto? L’ambizione è guardare sempre avanti"

"È un'occasione per me fantastica tornare Genova e rivedere tante persone, tanti amici: questo riconoscimento è un grande orgoglio, perché è un riconoscimento prestigioso e poi soprattutto è una bellissima serata". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, intervenuto con i cronisti presenti in occasione della 5^ edizione del premio “Un Cuore da Leone”, istituito da Stelle nello Sport. “Il fatto che sia rimasto un ricordo molto vivo e molto forte di quegli anni, nonostante sia passato del tempo, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di bello che tutta la città, i tifosi del Genoa e la parte genoana ha vissuto, sono stati anni di entusiasmo - ha aggiunto -. Sicuramente quella di Genova è stata una tappa fondamentale per la mia carriera, anche ricca di soddisfazioni e mi ha permesso poi di continuare. Bergamo è stata successiva con una storia ancora più recente, meravigliosa anche quella, ma che è anche figlia di tutto il mio percorso. Con la Roma è una storia più breve iniziata da un anno e mezzo, però anche questa è meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada perché è chiaro che Roma ha dei numeri molto più grandi e se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore”.