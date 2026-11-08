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Gasperini: "Scudetto? L’ambizione è guardare sempre avanti"

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L'allenatore giallorosso ha parlato in occasione del premio “Un Cuore da Leone”, istituito da Stelle nello Sport: "Scudetto? L'ambizione mia è guardare sempre avanti. Derby in alto una sorpresa, onore alla città. A Genova una tappa fondamentale della mia carriera, meravigliosa anche quella a Bergamo, con la Roma speriamo di continuare su questa strada"

SERIE A, LA CLASSIFICA

"È un'occasione per me fantastica tornare Genova e rivedere tante persone, tanti amici: questo riconoscimento è un grande orgoglio, perché è un riconoscimento prestigioso e poi soprattutto è una bellissima serata". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, intervenuto con i cronisti presenti in occasione della 5^ edizione del premio “Un Cuore da Leone”, istituito da Stelle nello Sport. “Il fatto che sia rimasto un ricordo molto vivo e molto forte di quegli anni, nonostante sia passato del tempo, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di bello che tutta la città, i tifosi del Genoa e la parte genoana ha vissuto, sono stati anni di entusiasmo - ha aggiunto -. Sicuramente quella di Genova è stata una tappa fondamentale per la mia carriera, anche ricca di soddisfazioni e mi ha permesso poi di continuare. Bergamo è stata successiva con una storia ancora più recente, meravigliosa anche quella, ma che è anche figlia di tutto il mio percorso. Con la Roma è una storia più breve iniziata da un anno e mezzo, però anche questa è meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada perché è chiaro che Roma ha dei numeri molto più grandi e se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore”.

"Derby scudetto a novembre una sorpresa, grande valore alla città"

E proprio a proposito dei giallorossi ha detto: "Un derby scudetto a novembre è sicuramente una sorpresa un po' per tutti, però è anche un grande valore e riconoscimento per la città, vuol dire che poi è una città straordinaria, che ha un entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, però a Roma si vive il calcio con una passione incredibile. Noi sono già dei mesi che riusciamo a essere competitivi, almeno in Italia siamo riusciti a crescere anche se siamo partiti bene anche l'anno scorso, però il girone di ritorno, soprattutto il finale, è stato veramente di livello. Quest'anno è ancora presto perché 11 partite non sono molte, però sono significative del comportamento e dell'atteggiamento della squadra e soprattutto siamo riusciti a creare un ambiente che ci dà una una grande benzina per continuare a fare bene”. E sull'ipotesi scudetto: "L’ambizione mia è di guardare sempre avanti, poi ogni tanto come questa sera ti volti indietro, è piacevole ricevere dei riconoscimenti, però c'è ancora la voglia di guardare avanti, a queste prossime partite - ha dichiarato -. Adesso ne approfittiamo un attimo perché c'è la sosta, ma poi dopo l'indirizzo è quello di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Mi sembra sia un campionato veramente equilibrato e straordinario”.

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