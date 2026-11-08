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Con la rete al Genoa, Cisse è salito a quota cinque gol in campionato e otto in stagione, al terzo posto in assoluto tra i bomber stagionali italiani. Ha quasi raggiunto un primato milanista di Pato ed è pure in un 'club' statistico insieme a Yamal. Ma chi sono i migliori bomber italiani fin qui? La classifica Transfermarkt IL MILAN BATTE IL GENOA - CLASSIFICA - PAGELLE