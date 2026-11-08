Cisse: "Posso ancora migliorare. Nazionale? Felicissimo, ma la vivo con serenità". VIDEOmilan
Ancora in rete, anche contro il Genoa: Cisse è capocannoniere del Milan con otto centri e segna n media un gol ogni 82 minuti: "Oggi era importante la reazione dopo l'Europa League, ci abbiamo messo l'atteggiamento giusto. In Nazionale cercherò di dimostrare le mie qualità"
Cisse segna ancora: 3° bomber italiano in stagione
Con la rete al Genoa, Cisse è salito a quota cinque gol in campionato e otto in stagione, al terzo posto in assoluto tra i bomber stagionali italiani. Ha quasi raggiunto un primato milanista di Pato ed è pure in un 'club' statistico insieme a Yamal. Ma chi sono i migliori bomber italiani fin qui? La classifica Transfermarkt IL MILAN BATTE IL GENOA - CLASSIFICA - PAGELLE