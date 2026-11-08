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Inter-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La sfida della 11^ giornata tra Inter e Como si gioca oggi, domenica 8 novembre alle 18. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Inter-Como in tv

La partita tra Inter e Como della 11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 8 novembre alle 18.00, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo

Inviati Matteo Barzaghi, Marco Demicheli e Andrea Paventi. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Massimo Caputi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

I numeri di Inter e Como

L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del club contro una singola avversaria nella competizione; inoltre, l'Inter è la squadra contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte complessive nel massimo campionato (21). Dopo aver perso la prima partita casalinga in Serie A contro il Como nel 1950, l'Inter ha vinto tutte le successive 14 sfide interne contro i lariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove. Dopo un'imbattibilità di 19 partite (13V, 6N), l'Inter ha perso l'incontro più recente contro il Milan. L'Inter ha segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe di questa Serie A, vincendole tutte; i nerazzurri puntano ora a ottenere sei successi nelle prime sei partite interne, un traguardo raggiunto in precedenza solo nelle stagioni 1937/38, 1950/51, 1953/54 e 1979/80.  Il Como ha conquistato 23 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (7V, 2N, 1P), stabilendo il proprio record di punti in questa fase della stagione e superando il precedente primato di 17; con 18 gol realizzati, la squadra ha inoltre superato il proprio record di marcature nelle prime 10 gare di un massimo campionato, avendo raggiunto tale cifra in precedenza non prima della 12ª giornata, nelle stagioni 1949/50 e 1950/51. Il Como ha ottenuto 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei trasferte di questo campionato di Serie A, superando il precedente record del club a questo punto della stagione, fissato a due successi nel 2025/26.

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