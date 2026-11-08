I numeri di Inter e Como

L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del club contro una singola avversaria nella competizione; inoltre, l'Inter è la squadra contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte complessive nel massimo campionato (21). Dopo aver perso la prima partita casalinga in Serie A contro il Como nel 1950, l'Inter ha vinto tutte le successive 14 sfide interne contro i lariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove. Dopo un'imbattibilità di 19 partite (13V, 6N), l'Inter ha perso l'incontro più recente contro il Milan. L'Inter ha segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe di questa Serie A, vincendole tutte; i nerazzurri puntano ora a ottenere sei successi nelle prime sei partite interne, un traguardo raggiunto in precedenza solo nelle stagioni 1937/38, 1950/51, 1953/54 e 1979/80. Il Como ha conquistato 23 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (7V, 2N, 1P), stabilendo il proprio record di punti in questa fase della stagione e superando il precedente primato di 17; con 18 gol realizzati, la squadra ha inoltre superato il proprio record di marcature nelle prime 10 gare di un massimo campionato, avendo raggiunto tale cifra in precedenza non prima della 12ª giornata, nelle stagioni 1949/50 e 1950/51. Il Como ha ottenuto 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei trasferte di questo campionato di Serie A, superando il precedente record del club a questo punto della stagione, fissato a due successi nel 2025/26.