La partita tra Napoli e Lazio della 11^ giornata di Serie A si gioca domenica 8 novembre alle ore 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita tra Napoli e Lazio della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 novembre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Lazio

La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Napoli (2N, 1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro i partenopei (3N, 17P); inoltre, i biancocelesti hanno anche mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite contro questa avversaria. Il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, registrando la sua striscia di sconfitte interne più lunga contro una singola avversaria nella competizione. Per la Lazio, si tratta di una delle serie di vittorie esterne consecutive più lunghe attualmente aperte, inferiore solo a quella contro l'Empoli (sei) e pari a quella contro il Genoa (quattro). Il Napoli ha ottenuto 14 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (4V, 2N, 4P); i partenopei non perdono cinque delle prime 11 gare stagionali dal 2000/01, mentre un eventuale pareggio contro la Lazio equivarrebbe alla loro peggior partenza in termini di punti (15) dal 2007/08. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare interne di Serie A, subendo però almeno due gol in ciascuna delle altre quattro partite (10 reti totali). Nell'era dei tre punti a vittoria, solo quattro squadre prima della Lazio avevano ottenuto almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali di Serie A: Juventus (2012/13, 2018/19), Roma (2013/14), Napoli (2017/18, 2021/22) e Milan (2021/22). Di queste, tutte eccetto la Juventus 2012/13 hanno raggiunto quota 31 punti dopo le prime 11 partite.

La Lazio ha ottenuto sei vittorie consecutive in Serie A; non registra una striscia più lunga nella competizione dalla stagione 2019/20, quando arrivò a quota 11 successi di fila. La Lazio ha vinto tutte le prime cinque trasferte di questa Serie A; l'ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne stagionali è stata l'Inter nel 2019/20.