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Yildiz: " Sto bene, mi manca tanto la Juventus e spero di tornare a dicembre"

Serie A

Kenan Yildiz ha fatto tornare il sorriso ai tifosi della Juventus. L’esterno turco classe 2005, dopo aver ricevuto il Premio Bulgarelli-Number 8 come miglior giocatore della Serie A nella stagione 2025/2026, ha chiarito la sua situazione dall’infermeria: "Sto bene, mi manca la Juventus. Tornerò in campo a dicembre" 

GLI HIGHLIGHTS

Kenan Yildiz ha ricevuto il Premio Bulgarelli-Number 8 come miglior giocatore della stagione 2025/2026. L’esterno turco 2005, assente per una frattura ad un piede da fine agosto, ha fatto il punto sulle sue condizioni: “Sto bene, spero presto di tornare a giocare. Manca tanto la Juventus quanto la sensazione di giocare a calcio. Mi rivredete  in campo penso a dicembre”

 

Fabio Capello, ex giocatore della Juventus e presidente del premio, ha coperto di lodi il talento turco: "Fa vedere cose impensabili. Abbiamo tolto la fantasia ai giocatori ma lui ce l'ha: ci fa divertire è lo Yamal d'Italia". 

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