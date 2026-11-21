L'allenatore bianconero introduce in conferenza stampa la sfida di domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium. Segui le sue parole in diretta sul nostro liveblog
Termina qui la conferenza stampa di Luciano Spalletti
Sull'avversario di domani e il suo passato a Venezia?
"Ho bellissimi ricordi, ho vissuto in una città un po' malinconica ma splendida. Erano state le prime stagioni, avevo un presidente e un direttore forte. La squadra aveva difficoltà nei risultati, ero stato mandato via e ripreso... Voglio fare i complimenti a Nicola: ovunque va trova sempre una soluzione e porta entusiasmo. Ha giocatori che conosco come Juan Jesus e Mazzocchi. È molto verticale, giocava già prima un buon calcio e ora ha iniziato a fare punti. Proveranno a tirarci il collo: quando riconquistano palla vanno in verticale con punte fisiche come Adams. Servirà equilibrio"
Come è cresciuto il suo rapporto con Gatti?
"Si sta contagiando a cercare nuove soluzioni e qualcosa di più oltre a difendere. Ha giocato anche in altri ruoli, ma ora in modo veloce e qualitativo sta facendo ciò che gli chiedo. La fatica dice che stai lavorando bene, sono molto contento della sua disponibilità attuale. Dobbiamo ragionare in modo più profondo: ci sono tre partite ravvicinate e importanti, dove giocheranno più o meno tutti"
Ha parlato con McKennie dopo quanto accaduto?
"Appena uscita ci siamo sentiti. Andando in profondità, non mi sembrava avesse alluso alla possibilità di andare via, ma ha fatto solo un discorso in generale che riguarda tutti i calciatori. Con lui e con tutti ho un ottimo rapporto: quando è tornato è venuto a parlarmi ed è tutto assolutamente tranquillo"
Il calendario permette un filotto di risultati: sarà l'ultima possibilità per avvicinarsi alla vetta o c'è ancora tempo?
"Secondo me c'è proprio la possibilità di agganciare le posizioni davanti, ma il nostro obiettivo è diventare qualcosa. Attraverso ciò che diventerai puoi avere buoni risultati e classifiche. Ci affidiamo al nostro lavoro, vogliamo creare abitudini di ricerca di miglioramento costante"
Domani sono 600 panchine in Serie A per lei: come è cambiato in 30 anni di carriera?
"Sto preparando la gara di domani con la stessa emozione della prima. Ci sono stati momenti, in tutto questo percorso, che hanno segnato quella che è la mia carriera da allenatore. Sono molto felice di aver fatto questo tour nel calcio, perché è stata la mia vita e il mio desiderio di sempre. Mi manca solo una categoria, quantomeno per essere stato in tutti gli spogliatoi delle categorie del calcio. Ho imparato ad essere felice anche quando le cose non vanno a tuo favore. Spero di arrivare il più in là possibile"
Vi siete spiegati i gol subiti finora?
"Concediamo pochissimo ma in tutto questo abbiamo un numero elevato di gol presi. Dobbiamo arrivare a non concedere nulla, altrimenti il rischio di prendere gol c'è sempre"
Ha detto che è normale che Conte abbia parlato della Juventus: lei avrebbe fatto lo stesso?
"Quando mi è capitato di non allenare sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose. Sono andato a studiare nuove soluzioni per la mia squadra futura facendolo con totale rispetto per il mio percorso. Senza nessun problema di aspettare un momento opportuno. Io ho sempre agito così"
Ekhator avrà più spazio? E dove?
"Non l'ho mai avuto a disposizione finora... Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante, spero ci faccia vedere la sua condizione fisica ripresa in modo ancora più presente. E poi si ritaglierà i suoi spazi. Non ci faremo condizionare dall'età e poi ha la giusta fisicità"
Zidane ha detto che in futuro gli piacerebbe allenare la Juve, Conte ha detto che prima o poi chiuderà il cerchio coi bianconeri. Ti senti invidiato o ammirato per il tuo incarico?
"Trovo assolutamente normale che un allenatore senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, dello United, della Juventus... Per me è assolutamente normale"
Quanto abbiamo visto finora di Woltemade e quali sono i suoi margini di miglioramento?
"Diventa abbastanza tecnico ed energico nel traffico e nello stretto. Nell'angusto trova le soluzioni, ha sintesi. Non ha questo impatto fisico che potrebbe mostrare per la stazza che ha, secondo me ultimamente ha fatto vedere un miglioramento visibile. Si trova bene in quella posizione, deve tenere più botta spalle alla porta"
Conceiçao è pronto per giocare titolare?
"Lo valuteremo con calma perché lui ha bisogno delle prime spallate per sentirsi completamente guarito. Era successo anche a me: quando hai quel contatto ti puoi rendere conto di non avvertire timori o dolore. Prima o poi sarà in campo, sì"
Chi recupera e chi no per domani?
"Oltre agli infortunati, non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez. Tutti gli altri sono a disposizione, ci sono stati recuperi importanti. C'è un po' di fatica per i voli internazionali, ma abbiamo fatto due allenamenti fatti bene con partecipazione"
Tra pochi istanti avrà inizio la conferenza stampa di Luciano Spalletti
I recuperi di Spalletti
L'allenatore potrà contare di nuovo su Conceicao, Cambiaso e Celik in vista dell'anticipo di pranzo di domani
Juve, Celik e Cambiaso disponibili per il VeneziaVai al contenuto
"Mi ricordo bene Cobolli a Trigoria"
Presente nei giorni scorsi tra il pubblico delle Atp Finals, Spalletti ha confidato di ricordarsi Flavio Cobolli quando era un ragazzo promettente delle giovanili della Roma
Segui LIVE le prime partite della 12^giornata di campionato
In campo la capolista Lazio e il Como di Fabregas:
Le dichiarazioni di Conte
La settimana è stata animata anche dalle dichiarazioni di Antonio Conte. L'ex allenatore della Juve ha parlato delle altre occasioni in cui sarebbe potuto tornare sulla panchina bianconera e ha aggiunto che "prima o poi il cerchio si chiuderà"
VIDEO. Antonio Conte: 'Ritorno alla Juventus? Prima o poi il cerchio si chiuderà...'Vai al contenuto
Le possibili scelte di Spalletti
L'allenatore bianconero, che recupera diverse pedine dall'infermeria, dovrebbe dare fiducia ad Alajbegovic dietro la coppia Kolo Muani-Woltemade
Le probabili formazioni di Juventus-VeneziaVai al contenuto
Buon pomeriggio a tutti. La Juve torna in campo dopo la sosta contro il Venezia. Luciano Spalletti presenta il match dalle 16, avviciniamoci insieme all'inizio della conferenza