Sull'avversario di domani e il suo passato a Venezia?

"Ho bellissimi ricordi, ho vissuto in una città un po' malinconica ma splendida. Erano state le prime stagioni, avevo un presidente e un direttore forte. La squadra aveva difficoltà nei risultati, ero stato mandato via e ripreso... Voglio fare i complimenti a Nicola: ovunque va trova sempre una soluzione e porta entusiasmo. Ha giocatori che conosco come Juan Jesus e Mazzocchi. È molto verticale, giocava già prima un buon calcio e ora ha iniziato a fare punti. Proveranno a tirarci il collo: quando riconquistano palla vanno in verticale con punte fisiche come Adams. Servirà equilibrio"