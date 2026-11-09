Il Sassuolo ha esonerato ufficialmente Aquilani due giorni dopo la sconfitta contro la Roma (7° ko in stagione): "La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l'impegno profuso e la serietà dimostrata", si legge nella nota del club. Al suo posto restano aperte le piste di Vincenzo Montella e Roberto D'Aversa, entrambi presenti sabato all'Olimpico nel match perso dai neroverdi: sono iniziati i primi contatti tra le parti

Dopo due giorni di riflessione, il Sassuolo ha preso la decisione di esonerare Alberto Aquilani. La scelta è maturata dopo la sconfitta per 3-0 subita sabato 7 novembre contro la Roma. L'ufficialità è arrivata lunedì 9 novembre con un comunicato sul sito del club neroverde: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l'allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro". Aquilani lascia la squadra al 17° posto in classifica con 8 punti dopo 11 giornate (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte): la zona retrocessione è distante un solo punto. Si tratta del sesto esonero in questa stagione in Serie A in poco più di due mesi di campionato.