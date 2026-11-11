Confermata la diagnosi di affaticamento muscolare per Marcus Thuram che ha svolto questo mercoledì terapie ad Appiano Gentile. L’Inter spera di recuperare l’attaccante francese per la gara contro l’Atalanta. SERIE A, I CONVOCATI IN NAZIONALE SQUADRA PER SQUADRA

Affaticamento muscolare confermato per Marcus Thuram che ha lasciato Appiano Gentile dopo essersi sottoposto alle terapie. L’attaccante dell’Inter proseguirà con un programma di lavoro individuale nei prossimi giorni, fino alla completa risoluzione del problema. Nessuna forzatura: la speranza dei nerazzurri è di riaverlo in gruppo prima della partita contro l’Atalanta, ma il rientro dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni.

Thuram, i numeri in campionato: 6 gol e 2 assist Nella Serie A 2026/27 il francese ha collezionato fin qui 10 presenze, 6 gol e 2 assist. Numeri che ne sottolineano il peso nella produzione offensiva nerazzurra, soprattutto da quando l'Inter ha perso Lautaro Martinez.

Come sta Lautaro Martinez Il capitano dell’Inter sta completando il recupero dal risentimento muscolare ai flessori della coscia che gli ha fatto perdere l’ultimo mese. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di riaverlo a disposizione per la trasferta contro l’Atalanta del 22 novembre alla ripresa del campionato o, al più tardi, per la partita di Champions League con lo Stoccarda, in programma il 25 novembre. Gli allenamenti di questi giorni saranno determinanti per sabilire l’esatta data deel suo rientro

Stankovic, infortunio muscolare Più grave invece lo stop di Aleksandar Stankovic. La federazione serba in un comunicato ha confermato l'infortunio al muscolo adduttore della coscia, dopo il dolore avvertito in allenamento. Il centrocampista ha lasciato il ritiro della nazionale per proseguire il recupero con l’Inter. Per lui, come per Bonny, si prospetta dunque uno stop più lungo: durata e programma di recupero restano da definire. La guida tv Nations League, 50 gare su Sky in 6 giorni