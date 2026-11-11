Conceicao recuperato, abbondanza sulle fasce

Nel video dallo Juventus Training Center, Francesco Cosatti di Sky Sport racconta come la Juve si prepari a ritrovare uomini e alternative sulle fasce. Conceicao è tornato in gruppo ed è recuperato per il Venezia; dopo la sosta sarà disponibile anche Nico Gonzalez, mentre resta da valutare Cambiaso. Spalletti avrà così ampia scelta sugli esterni, ma meno soluzioni al centro dell’attacco. Un’abbondanza che a gennaio potrebbe incidere anche sulle strategie di mercato

Come riassume nel video Francesco Cosatti di Sky Sport dallo Juventus Training Center, ci sono buone notizie per Spalletti dall’infermeria della Continassa. Francisco Conceicao è tornato a lavorare in gruppo, insieme a quei giocatori che sono rimasti a Torino perché non convocati nelle rispettive nazionali. L’ala portoghese ha svolto tutto l’allenamento con i compagni di squadra ed è quindi totalmente recuperato dalla lussazione alla spalla che lo ha tenuto ai box per oltre tre settimane: sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro il Venezia di domenica 22 novembre. Oltre a Conceicao, l’allenatore avrà a disposizione dopo la pausa per le nazionali un altro esterno fuori da qualche tempo, Nico Gonzalez, e spera di recuperare anche Cambiaso. A tutti i giocatori rimasti a Torino, Spalletti ha dato 4 giorni di riposo dando appuntamento a lunedì per la ripresa degli allenamenti.