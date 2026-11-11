Conceicao recuperato, abbondanza sulle fasce

Conceicao recuperato, Yildiz in arrivo: abbondanza per gli esternijuventus
Nel video dallo Juventus Training Center, Francesco Cosatti di Sky Sport racconta come la Juve si prepari a ritrovare uomini e alternative sulle fasce. Conceicao è tornato in gruppo ed è recuperato per il Venezia; dopo la sosta sarà disponibile anche Nico Gonzalez, mentre resta da valutare Cambiaso. Spalletti avrà così ampia scelta sugli esterni, ma meno soluzioni al centro dell’attacco. Un’abbondanza che a gennaio potrebbe incidere anche sulle strategie di mercato
Come riassume nel video Francesco Cosatti di Sky Sport dallo Juventus Training Center, ci sono buone notizie per Spalletti dall’infermeria della Continassa. Francisco Conceicao è tornato a lavorare in gruppo, insieme a quei giocatori che sono rimasti a Torino perché non convocati nelle rispettive nazionali. L’ala portoghese ha svolto tutto l’allenamento con i compagni di squadra ed è quindi totalmente recuperato dalla lussazione alla spalla che lo ha tenuto ai box per oltre tre settimane: sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro il Venezia di domenica 22 novembre. Oltre a Conceicao, l’allenatore avrà a disposizione dopo la pausa per le nazionali un altro esterno fuori da qualche tempo, Nico Gonzalez, e spera di recuperare anche Cambiaso. A tutti i giocatori rimasti a Torino, Spalletti ha dato 4 giorni di riposo dando appuntamento a lunedì per la ripresa degli allenamenti.
Dopo la sosta, fasce ricche per Spalletti
Come si vede nella grafica, che riassume impiego e rendimento di ciascun esterno nelle prime 11 giornate di Serie A, al termine della sosta Spalletti potrà beneficiare di una inedita varietà di scelta per le fasce offensive. Considerando anche Kolo Muani, cui lo spostamento sulla fascia destra sembra aver dato una collocazione tattica efficace, e Kenan Yildiz, che rientrerà a dicembre dall’infortunio, sono ben sette gli uomini a disposizione capaci di occupare le corsie esterne in attacco. Spalletti dovrà quindi gestire una certa abbondanza sulle fasce nei vari impegni di campionato, Europa League e Coppa Italia, mentre avrà meno alternative al centro dell’attacco: di ruolo i soli Woltemade ed Ekhator. Se dovessero stare tutti bene, se dovesse protrarsi questa sovrabbondanza di giocatori sulle fasce, ecco che a gennaio si potrebbero fare anche valutazioni di mercato.