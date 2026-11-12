Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Fabregas, Como è in 'pausa', il calcio no. La moglie: "Uno schermo non bastava...". FOTO

SUI SOCIAL

La Serie A è ferma per la sosta, ma i giocatori del Como continuano a essere impegnati con le rispettive Nazionali e Fabregas non smette di seguirli, come si vede dalla foto pubblicata sui social da Daniella Semaan, moglie dell'allenatore. Nell'immagine si vede lo spagnolo che segue tre partite in contemporanea su tre schermi diversi, per non perdersi neanche un'azione e studiare a fondo ogni dettaglio in campo: "Uno schermo non bastava...", sottolinea la dolce metà di Cesc

ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTSPAGELLE

La storia pubblicata su Instagram dalla moglie di Fabregas (@daniellasemaan)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Carlos Augusto, sempre più vicino il rinnovo

inter

La trattativa tra il club nerazzurro e il brasiliano è alle battute finali: si sta lavorando sui...

D’Aversa: "La squadra ha qualità ma serve voglia"

sassuolo

Nel VIDEO le prime parole del nuovo allenatore del Sassuolo, che debutterà domenica 22 in casa...

Commissione candidature, il chiarimento di Malagò

elezioni figc

Il Commissario della Figc (e candidato presidente) Malagò ha risposto con una lettera alla...

Roma, Mancini e Dybala verso il rientro

roma

Buone notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni. Dybala e Mancini stanno compiendo...

De Rossi presenta la docuserie "Radici" a Sky

video

L’allenatore del Genoa ospite nello studio Sky di Milano per la presentazione di 'Radici', la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE