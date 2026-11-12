La Serie A è ferma per la sosta, ma i giocatori del Como continuano a essere impegnati con le rispettive Nazionali e Fabregas non smette di seguirli, come si vede dalla foto pubblicata sui social da Daniella Semaan, moglie dell'allenatore. Nell'immagine si vede lo spagnolo che segue tre partite in contemporanea su tre schermi diversi, per non perdersi neanche un'azione e studiare a fondo ogni dettaglio in campo: "Uno schermo non bastava...", sottolinea la dolce metà di Cesc

ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE