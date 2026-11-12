Introduzione
Una splendida Italia batte la Francia 3-1 a San Siro nella penultima giornata della fase a gironi della Nations League. La squadra di Zidane parte meglio e passa anche in vantaggio con Olise dopo 10', ma l'Italia reagisce subito e trova il gol del pareggio con Pio Esposito al 26'. Grande secondo tempo degli Azzurri, nonostante l'errore di Sebastiano Esposito, che sbaglia un calcio di rigore al 60': la Nazionale di Mancini riesce a ribaltare il match con le reti di Frattesi al 63' e con il gol dal dischetto di Pio Esposito al 75' (doppietta ed MVP della partita). Di seguito le pagelle di Italia-Francia a cura di Stefano De Grandis.
ITALIA-FRANCIA 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Quello che devi sapere
Gianluigi Donnarumma - voto 5
Deve usare i piedi per parare i tiri rasoterra, per lanciarsi da un palo all'altro, per staccare sulle uscite alte. Decisiva, ad esempio, la respinta col destro piantato a terra su una schiacciata di testa di Rabiot. Tutto sommato, meglio evitare di giocare la palla con i piedi. Soprattutto quando l’uscita dal basso e la giocata richiede un minimo di tecnica. Quella, Gigio non ce l'ha. Resta il miglior portiere del mondo tra i pali. Ma l’assist per Olise, sul primo gol, è tutto suo. Questione anche di scelte: un'altra terribile la fa al 51’, quando per evitare un angolo tiene la palla in campo e regala un'altra occasione da gol alla Francia. Che lui nega a Cherki deviando la conclusione sul palo. LEGNOSO
Michael Kayode - voto 6.5
La sua forza fisica resta impressionante. Forse perché c’è Kimi in tribuna, lui mostra accelerazioni da Formula 1. Solo che ama improvvisare e non sembra così portato a rispettare le consegne. Meno arrembante rispetto alle precedenti uscite, dà comunque una mano nelle chiusure e nelle mischie all’interno dell’area di rigore italiana. SOLISTA
Giorgio Scalvini - voto 7
Attento nella fase difensiva, a cui l’Italia si dedica contro i giocolieri di Zidane. E’ un alfiere della linea più bassa, difesa dalla seconda linea dei centrocampisti. In un paio di occasioni, chiude sull’uomo proprio nell’ultimo momento possibile per frenare l’azione avversaria. DILIGENTE
Alessandro Bastoni - voto 7
Ha la personalità per cercare l’uscita palla al piede dalla difesa con coraggio e capacità di manovra. Poi chiude con attenzione su chi, degli attaccanti francesi, si presenti al centro, a turno, come centravanti. Efficace e ormai a suo agio, anche come difesore centrale di una difesa a quattro. GARANZIA
Riccardo Calafiori - voto 6.5
Ha di fronte l'uomo più pericoloso della Francia, che quando ti punta mette paura. Lui non perde concentrazione, ma certo Olise lo fa soffrire. Allora quando può, appena la squadra azzurra recupera palla, partecipa all’azione, si fionda in attacco e prova a dettare il passaggio sulla fascia. Non lo trovano mai, però, con il tempo giusto, e allora non riesce a incidere. Ma chiude lo spazio a Cherki. TRASCURATO
Davide Frattesi - voto 7
Lui è il principe degli incursori. Ma contro la Francia, e con gli schemi di Mancini, possibilità di invasione ce n’è davvero poca. Allora Frattesi si batte in mezzo al campo, pressa, aggredisce e ruba qualche pallone di livello. Sbaglia pure alcuni appoggi, ma non sbaglia il colpo più importante: un sinistro di prima intenzione da centravanti vero, sul primo pallone giocato e messo al centro da Dimarco. BOMBER
Sandro Tonali - voto 6.5
Gioca davanti alla difesa e il suo lo fa. Con la consueta grinta e le giuste geometrie. Certo non ha, e non avrà mai, la pennellata alla Pirlo. Ma in quel ruolo può giocare con determinazione e anche disinvoltura. EFFICACE
Nicolò Barella - voto 7
Completa un centrocampo azzurro che non sfigura contro i prestigiatori d'oltralpe. Bravo nel palleggio, anche se rispetto alle abitudini nerazzurre, e anche per il predominio territoriale della Francia, gioca molti meno palloni. UTILE
Sebastiano Esposito - voto 5
Gli tocca il voto più basso in calce a una partita trionfale dell’Italia. Ma è il rigore sbagliato, che chiede di calciare e poi calcia così male, a pesare fortemente. Poi certo, nel resto della partita si era acceso poco. Ma la squadra, che aveva lasciato fare la partita alla Francia, lo aveva trovato poco. E il suo interruttore è rimasto in posizione 'off'. L'errore e la sostituzione immediatamente dopo gli regalano una delusione che non meritava. MALINCONICO
Pio Esposito - voto 8 (MVP)
Nove gol in 14 presenze in azzurro ci raccontano che l’erede al trono di Riva è stato defìnitivamente individuato. Esuberante, coraggioso, combattente e fisico. L’Italia ha un centravanti a cui sarà difficile togliere il posto. Costringe Jacquet al fallo da ammonizione per non farlo scappare verso la porta, segna il gol del pareggio alla prima vera occasione, poi realizza il suo calcio di rigore sfruttando, rispetto al fratello anche tecnicamente più bravo, un mestiere e un'esperienza incredibili per un ragazzo di 21 anni. PORTENTOSO
Nicolò Cambiaghi - voto 7.5
Il migliore in campo assieme a Pio. Nel primo tempo, con i suoi strappi, riesce a riportare su una squadra traumatizzata dal gol di svantaggio. L’azione del pareggio di Pio nasce da una sua invenzione. E le sue fughe sulla sinistra continuano nella ripresa, nella quale si guadagna il rigore che avrebbe potuto portare gli azzurri sopra, già prima del gol di Frattesi. Esuberante e generoso. Molto di più rispetto alle abitudini col Bologna. PREPOTENTE
Dal 62' Federico Dimarco - voto 6.5
Entra a sorpresa da ala sinistra al posto di Cambiaghi e recapita il suo primo pallone a Frattesi per il gol del sorpasso. Un servizio veloce e puntuale. POSTINO
Dal 62' Antonio Vergara - voto 7
Ci sono giocatori per cui la maglia azzurra non solo non pesa, ma diventa il mantello di Superman, da cui ricavare i superpoteri. Vergara 'Clark Kent' nel Napoli, diventa 'Nembo Kid' con la maglia dell’Italia, dove trova sempre lo spunto interessante. Nel caso specifico, il numero che porta al secondo rigore azzurro. GUIZZANTE
Ct Roberto Mancini - voto 7.5
Si continua a progredire. Dopo Iil pareggio in Francia, addirittura la vittoria nel match di ritorno che adesso può portare l'Italia a passare il turno in Nations League senza bisogno di vincere in Belgio: semplicemente non perdendo nell'ultima giornata. Un gioco di prestigio che trasforma una Nazionale distratta in una squadra capace di mettere in difficoltà la Francia per due volte consecutivamente. Il Ct dice ci sia ancora da lavorare, evitando approcci difficili o errori con le uscite dal basso. Ma il trucco, durante il numero di magia, non lo ha visto nessuno. PRESTIGIATORE
Le pagelle della Francia
- Maignan 6
- Gusto 4
- Jacquet 4.5
- Upamecano 4.5
- Truffert 5
- Da Cunha 6
- Rabiot 5.5
- Cherky 6.5
- Olise 6
- Doué 5.5
- Barcola 5
Il tabellino
ITALIA-FRANCIA 3-1
- Marcatori: 10' Olise (F), 26', 75' rig. Pio Esposito (I), 63' Frattesi (I)
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi (73' Doumbia), Tonali, Barella; Sebastiano Esposito (62' Vergara), Pio Esposito (92' Scamacca), Cambiaghi (62' Dimarco). Ct: Mancini
- FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto (76' Kumbedi), Jaquet, Upamecano, Truffert (77' Diouf); Cherki (82' Camavinga), Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué (77' Mayulu), Barcola (77' Kroupi). Ct: Zidane