Gli tocca il voto più basso in calce a una partita trionfale dell’Italia. Ma è il rigore sbagliato, che chiede di calciare e poi calcia così male, a pesare fortemente. Poi certo, nel resto della partita si era acceso poco. Ma la squadra, che aveva lasciato fare la partita alla Francia, lo aveva trovato poco. E il suo interruttore è rimasto in posizione 'off'. L'errore e la sostituzione immediatamente dopo gli regalano una delusione che non meritava. MALINCONICO