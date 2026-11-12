Nations LeagueGiornata 5 - giovedì 12 novembre 2026Giornata 5 - gio 12 nov
Fine
3 - 1
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Doppio Pio e Frattesi, Francia ko 3-1: Italia prima nel girone
L'Italia conquista il primo posto nel girone appaiando in classifica la Francia ma con il vantaggio dello scontro diretto grazie al successo di San Siro per 3-1 sui Bleus. Inizio in salita per gli Azzurri con il gol di Olise al 10'. Pio Esposito fa 1-1. Nella ripresa Sebastiano sbaglia un penalty, ma poi Frattesi la ribalta. Vergara entra e si guadagna un altro penalty: lo calcia Pio che fissa il punteggio sul 3-1 finale