Dopo Francisco Conceicao e Nico Gonzalez si preparano al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali. Luciano Spalletti avrà nuovamente a disposizione il portoghese (lussazione alla spalla contro la Lazio il 18 ottobre) e l'argentino (lesione al soleo contro il Rennes il 22 ottobre) per la sfida contro il Venezia, in programma domenica 22 novembre alle 12.30 all'Allianz Stadium. Nel VIDEO le ultime news con l'inviato Paolo Aghemo

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