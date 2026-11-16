Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Juventus, le news sugli infortunati: differenziato per Cambiaso e Nico Gonzalez

dalla continassa

Novità dalla Continassa con la Juventus che continua ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Venezia: Conceicao è pienamente recuperato, mentre Cambiaso e Nico Gonzalez hanno lavorato ancora a parte. Da valutare Celik e Zhegrova dopo i problemi accusati con le rispettive nazionali ma le loro condizioni non preoccupano

IL CALENDARIO DELLA JUVE DOPO LA SOSTA

La Juventus continua a preparare la sfida contro il Venezia in programma domenica 22 novembre alle 12.30. Dall'allenamento odierno arrivano buone notizie soprattutto per quanto riguarda Conceicao: il portoghese, tornato ad allenarsi con i compagni già mercoledì scorso, ha svolto anche oggi l'intera seduta in gruppo ed è da considerarsi recuperato dall'infortunio alla spalla. Ancora allenamento differenziato, invece, per Cambiaso e Nico Gonzalez. Restano da valutare anche le condizioni di Celik e Zhegrova, entrambi alle prese con problemi fisici accusati in nazionale. Il turco, fermatosi per un fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento di Turchia-Francia, rientrerà a Torino oggi, mentre Zhegrova è atteso domani. Non c'è comunque particolare preoccupazione per le loro condizioni.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Calcio in lutto: è morto Dino Sani

calcio

L'ex centrocampista brasiliano è morto a San Paolo. Campione del mondo con il Brasile nel 1958,...

Caprile: "Se l'Albania dovesse cercarmi, valuterò"

cagliari

Caprile potrebbe essere convocato dall'Albania di Maran: la compagna del portiere è albanese,...

I 50 anni dell'Adise

1976-2026

L'organizzazione fondata nel 1976  rappresenta e tutela i direttori sportivi e organizza il...

Figc, ammesse le candidature di Malagò e Galliani

Serie A

La Figc, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che "sono state ammesse le...

Gabbia: "A gennaio spero di allenarmi col gruppo"

MILAN

Il difensore rossonero - in occasione di un evento organizzato da Fondazione Milan per un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE