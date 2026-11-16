Novità dalla Continassa con la Juventus che continua ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Venezia: Conceicao è pienamente recuperato, mentre Cambiaso e Nico Gonzalez hanno lavorato ancora a parte. Da valutare Celik e Zhegrova dopo i problemi accusati con le rispettive nazionali ma le loro condizioni non preoccupano

La Juventus continua a preparare la sfida contro il Venezia in programma domenica 22 novembre alle 12.30. Dall'allenamento odierno arrivano buone notizie soprattutto per quanto riguarda Conceicao: il portoghese, tornato ad allenarsi con i compagni già mercoledì scorso, ha svolto anche oggi l'intera seduta in gruppo ed è da considerarsi recuperato dall'infortunio alla spalla. Ancora allenamento differenziato, invece, per Cambiaso e Nico Gonzalez. Restano da valutare anche le condizioni di Celik e Zhegrova, entrambi alle prese con problemi fisici accusati in nazionale. Il turco, fermatosi per un fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento di Turchia-Francia, rientrerà a Torino oggi, mentre Zhegrova è atteso domani. Non c'è comunque particolare preoccupazione per le loro condizioni.