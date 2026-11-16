Pio, come è nata l'esultanza dei muscoli. E la media gol fa sognare Italia e InterIL MOMENTO
Introduzione
Tutto è iniziato il 10 maggio 2024: Francesco Pio Esposito aveva appena 19 anni e sin lì aveva segnato solo 2 gol in 38 presenze stagionali. Contro il Venezia però, ultima giornata del campionato di Serie B, sigla il gol del pareggio e per la prima volta mette in mostra i muscoli per esultare. Lo Spezia vince in rimonta e si salva, Esposito inizia la sua rincorsa: dall'esplosione dell'anno successivo alla doppia cifra di gol già raggiunta in Nazionale, secondo più giovane di sempre a riuscirci alle spalle di un certo Giuseppe Meazza. In mezzo il ritorno all'Inter, i primi gol in Serie A e in Champions. Il centravanti continua a crescere e i suoi numeri fanno sperare sia in ottica azzurra che nerazzurra
Quello che devi sapere
La prima volta che Pio ha mostrato i muscoli
Una crescita impetuosa, ma non immediata. Dopo gli anni nelle giovanili dell'Inter, Esposito viene ceduto in prestito allo Spezia nell'estate 2023. Il suo primo anno tra i professionisti non è stato semplice: appena 3 gol in 39 presenze in Serie B. Gli allenatori però si fidano di lui, gli danno spazio sia Massimiliano Alvini, attuale tecnico del sorprendente Frosinone, che il subentrante Luca D'Angelo.
Esposito vede ancora poco la porta, ma lavora molto: "Ho avuto una crescita fisica importante nell'anno in cui sono andato a La Spezia", ha raccontato a riguardo. "Andavo spesso in palestra con capitan Hristov e quando avevamo finito ci mettevamo in posa allo specchio per vedere i progressi e ci scherzavamo su".
Quando arriva l'ultima giornata di campionato, lo Spezia deve vincere per forza per evitare i playout. L'avversario, il Venezia, si sta giocando la promozione diretta in Serie A e passa in vantaggio. Lo Spezia rimonta e vince 2-1, il pareggio lo segna proprio Esposito. Per esultare gonfia e mostra i bicipiti, come fa con Hristov in palestra davanti allo specchio: "In quella partita ho provato l'esultanza con i muscoli per la prima volta. Mi è piaciuta, è andata bene e ho continuato a riproporla". Nella stagione successiva il boom personale con 19 reti e la promozione in A sfiorata.
La precocità in Nazionale
Un punto fermo per Mancini
Considerando i minutaggi delle prime sei partite della gestione Mancini, Esposito è diventato già un caposaldo per il ct. Centravanti titolare, è sceso in campo dall'inizio in cinque occasioni su sei, subentrando solo nel pareggio in Francia e segnando 5 reti.
Prendendo in esame tutti i calciatori utilizzati da Mancini, solo capitan Donnarumma e il compagno di squadra Bastoni hanno più minuti di lui (540 e 450). Esposito è sul podio con 416 minuti, davanti a Tonali, Kayode, Calafiori, Barella e Scalvini.
Media gol in (ner)azzurro: il confronto
Dal punto di vista realizzativo, i numeri di Pio Esposito in Nazionale sono più alti rispetto a quelli con l'Inter. In stagione la sua media gol in azzurro è di un gol ogni 83 minuti, un dato impressionante frutto di 5 gol in 416 minuti giocati (e nonostante un rigore sbagliato). Con l'Inter invece 4 gol in 693 minuti per un totale di 1 gol ogni 173 minuti. Un indice comunque ragguardevole: praticamente 1 gol ogni 2 partite per un giocatore che nel club subentra più volte dalla panchina. Se si prende in esame la sua intera carriera in Nazionale, la media è di un gol ogni 88 minuti, circa 0,67 a partita.
Dietro la ThuLa, al posto della ThuLa
Nell'Inter Chivu gli ha dato subito molte responsabilità, avendolo già allenato ai tempi della Primavera nerazzurra. Prima alternativa della coppia Lautaro Martinez-Thuram, ha dimostrato di poter sostituire egregiamente entrambi. Lo scorso anno l'intesa con Lautaro ha funzionato molto bene, mentre nelle ultime partite ha sostituito l'argentino infortunato e con Thuram si è trovato a meraviglia, come dimostrato nel successo 2-0 col Como.
Dopo i 180 minuti in Nazionale, potrebbe essere chiamato agli straordinari anche con l'Inter. Con Lautaro al rientro da un infortunio, Thuram affaticato e Bonny out per un problema ai flessori della coscia destra, l'attacco nerazzurro poggerà sulle sue spalle e sui suoi bicipiti nei match contro Atalanta e Stoccarda?
La statistica sui rigori
Contro il Belgio non è arrivata la doppietta per un rigore sbagliato, così come nel playoff Mondiale contro la Bosnia. In casa contro la Francia aveva invece battuto Maignan dagli 11 metri. Due errori su tre tentativi non sono incoraggianti, ma in carriera Esposito ha dimostrato di essere un rigorista.
Secondo i numeri di Transfermarkt, risalendo dalla stagione 2021/2022 in avanti (campionato Under 17), Esposito ha segnato 12 rigori su 15. A cui va aggiunto però quello calciato alto a Zenica (la statistica tiene conto solo dei rigori battuti nei 90 o 180 minuti). Di conseguenza sono 4 errori su 16, un rigore sbagliato ogni 4 calciati. Un aspetto su cui lavorare.