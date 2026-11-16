Una crescita impetuosa, ma non immediata. Dopo gli anni nelle giovanili dell'Inter, Esposito viene ceduto in prestito allo Spezia nell'estate 2023. Il suo primo anno tra i professionisti non è stato semplice: appena 3 gol in 39 presenze in Serie B. Gli allenatori però si fidano di lui, gli danno spazio sia Massimiliano Alvini, attuale tecnico del sorprendente Frosinone, che il subentrante Luca D'Angelo.



Esposito vede ancora poco la porta, ma lavora molto: "Ho avuto una crescita fisica importante nell'anno in cui sono andato a La Spezia", ha raccontato a riguardo. "Andavo spesso in palestra con capitan Hristov e quando avevamo finito ci mettevamo in posa allo specchio per vedere i progressi e ci scherzavamo su".



Quando arriva l'ultima giornata di campionato, lo Spezia deve vincere per forza per evitare i playout. L'avversario, il Venezia, si sta giocando la promozione diretta in Serie A e passa in vantaggio. Lo Spezia rimonta e vince 2-1, il pareggio lo segna proprio Esposito. Per esultare gonfia e mostra i bicipiti, come fa con Hristov in palestra davanti allo specchio: "In quella partita ho provato l'esultanza con i muscoli per la prima volta. Mi è piaciuta, è andata bene e ho continuato a riproporla". Nella stagione successiva il boom personale con 19 reti e la promozione in A sfiorata.