Un video sui canali social bianconeri conferma il ritorno ad allenarsi col pallone del turco, assente ormai dal 23 agosto quando finì ko alla prima giornata di campionato. In stagione è ancora fermo ai 69 minuti giocati col Frosinone. Sul periodo di rientro in campo l'anticipazione l'aveva data lui: "Torno a dicembre". Ci siamo quasi… JUVE E NON SOLO: IL RENDIMENTO IN NAZIONALE DI TUTTI I GIOCATORI DELLA A

Buone notizie in casa Juve: attraverso i propri profili social, il club bianconero ha mostrato i miglioramenti di Kenan Yildiz nel suo lungo percorso di recupero dall'infortunio. "Un passo alla volta, Kenan" è il messaggio a corredo di un video in cui si vede il fantasista al lavoro alla Continassa con il pallone tra i piedi. Il classe 2005 è fermo ai box dallo scorso 23 agosto, quando alla prima giornata contro il Frosinone si procurò una frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto all'intervento chirurgico. "Torno a dicembre" ha recentemente dichiarato Yildiz, con il tecnico Spalletti e tutta la Juve che attendono il suo rientro a disposizione.

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Il punto infermeria Yildiz era tornato ad allenarsi già da qualche giorno a livello individuale prima del recente video postato sui social che ha infiammato i tifosi bianconeri. Tra gli altri: Zhegrova è parzialmente in gruppo dopo problema patito con la nazionale del Kosovo, Celik (fermatosi per un fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento di Turchia-Francia) si è invece allenato a parte, esattamente come Cambiaso e Nico Gonzalez.