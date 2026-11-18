Nel VIDEO Francesco Cosatti fa il punto della situazione in casa Juventus a quattro giorni dalla sfida contro il Venezia. La notizia positiva è il rientro in gruppo di Zhegrova mentre continua il lavoro differenziato per Celik, Cambiaso, Nico Gonzalez e Kalulu che saranno tutti da valutare nei prossimi giorni. Alla Continassa sono tornati anche Koopmeiners ed Ekhator dopo gli impegni con l'Olanda e la Nazionale Under 21 dell'Italia

LE PROBABILI FORMAZIONI