Al Filadelfia, tra freddo e nebbia, l'allenatore porta a Torino il gioco posizionale con le linee e un pressing intenso negli spazi ristretti. Urla, stimola, sfida i giocatori. A Napoli, dove il Toro non vince dal 2009, ci sarà sabato prossimo (diretta Sky) l’occasione per crescere. Quell'anno in campo lui c'era