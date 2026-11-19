Al Filadelfia, tra freddo e nebbia, l'allenatore porta a Torino il gioco posizionale con le linee e un pressing intenso negli spazi ristretti. Urla, stimola, sfida i giocatori. A Napoli, dove il Toro non vince dal 2009, ci sarà sabato prossimo (diretta Sky) l’occasione per crescere. Quell'anno in campo lui c'era
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