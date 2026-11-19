L’uscita del sesto capitolo di Grand Theft Auto 6 è stata definita come il più grande lancio di un prodotto commerciale nella storia, arrivando a prendersi l’intera sfida tra i Miami (pardon, Vice City) Heat e Milwaukee Bucks. Ma la NBA è solo una parte di un’operazione ben più ampia e che è durata quasi due anni e mezzo e ha coinvolto l’intera città di Miami con un “takeover” senza alcun precedente