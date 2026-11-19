San Luca è uno dei simboli di Bologna, e qui l'allenatore rossoblù vuole fare in modo che la sua squadra si senta davvero a casa. “Dietro a ogni giocatore, c'è un uomo: abbiamo lavorato molto su questo per risollevare la squadra”, racconta. Il legame con la città, il calcio, Antonelli e Cremonini: l'allenatore racconta tutto