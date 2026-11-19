Veron incorona Nico Paz: "Come lui a 22 anni solo Messi e Maradona"alla gazzetta
Dopo la doppietta con l'Argentina contro la Costa Rica, il talento del Como riceve i complimenti di Juan Sebastian Veron sulla Gazzetta dello Sport: "E' un predestinato, il futuro è suo". L'ex centrocampista di Samp, Parma, Lazio e Inter promuove anche il passaggio di Franco Mastantuono alla Fiorentina e avverte: "Questi due ragazzi possono far sognare l'Argentina a occhi aperti, purché li lasciamo crescere in santa pace"
Dopo le doppiette alla Costa Rica con la maglia dell'Argentina, Nico Paz e Franco Mastantuono hanno ricevuto i complimenti da un grande albiceleste del passato come Juan Sebastian Veron. "Nico Paz ha un talento incredibile, è un predestinato. Il futuro è suo, se continua a comportarsi da professionista come sta facendo", ha raccontato l'ex centrocampista di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter alla Gazzetta dello Sport, prima di lanciarsi in un paragone di un certo livello. "A 22 anni certe cose le ho viste fare soltanto da Messi e da un certo Diego Armando Maradona. Non voglio dire che raggiungerà quei livelli, ma ha le qualità per tentare l'impresa. Di lui mi impressionano la personalità che ha in campo e la naturalezza con cui fa certe giocate. I compagni lo cercano, gli danno il pallone anche quando è marcato, tanto sanno che lui dribblerà l'avversario. Tutti gli riconoscono doti sopra la media. Nico è un leader per come gestisce le azioni, è il fulcro del gioco".
"La Serie A è il posto giusto per Mastantuono"
Mastantuono, giovane argentino arrivato in Italia dal Real Madrid come Nico Paz, è nel posto giusto per crescere: "La Serie A è il campionato più adatto per lui", spiega Veron. "Può farsi le ossa, assaggiare i tacchetti dei difensori avversari, imparare quelle malizie tecniche e tattiche che gli italiani sono maestri a insegnare. Ha notevoli qualità, dribbla con facilità, è rapido, ha una buona velocità di esecuzione. Non gli mancano classe, tecnica e coraggio. Serve però che trovi continuità di rendimento e questa può arrivare solo se viene schierato con frequenza come titolare, come sta accadendo alla Fiorentina. Al Real, invece, era chiuso da altri elementi. Nico Paz a Como è diventato un leader giocando. Non ho mai conosciuto un calciatore che sia diventato un uomo-squadra stando in panchina". Veron conclude l'elogio con un avvertimento: "Questi due ragazzi possono far sognare l'Argentina a occhi aperti, purché li lasciamo crescere in santa pace".