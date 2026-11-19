Dopo le doppiette alla Costa Rica con la maglia dell'Argentina, Nico Paz e Franco Mastantuono hanno ricevuto i complimenti da un grande albiceleste del passato come Juan Sebastian Veron. "Nico Paz ha un talento incredibile, è un predestinato. Il futuro è suo, se continua a comportarsi da professionista come sta facendo", ha raccontato l'ex centrocampista di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter alla Gazzetta dello Sport, prima di lanciarsi in un paragone di un certo livello. "A 22 anni certe cose le ho viste fare soltanto da Messi e da un certo Diego Armando Maradona. Non voglio dire che raggiungerà quei livelli, ma ha le qualità per tentare l'impresa. Di lui mi impressionano la personalità che ha in campo e la naturalezza con cui fa certe giocate. I compagni lo cercano, gli danno il pallone anche quando è marcato, tanto sanno che lui dribblerà l'avversario. Tutti gli riconoscono doti sopra la media. Nico è un leader per come gestisce le azioni, è il fulcro del gioco".