Dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici giornate, una classifica che ormai non può più essere considerata un caso e una squadra capace di trovare ogni settimana un protagonista diverso. La Lazio di Gattuso continua a stupire per i risultati e per la solidità del gruppo. Tra storie di riscatto, alternative che rispondono presente e una fiducia sempre più evidente, anche il pensiero di poter sognare in grande comincia a farsi spazio