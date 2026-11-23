Questa Lazio è un inno alla gioia (e alla concretezza)
Dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici giornate, una classifica che ormai non può più essere considerata un caso e una squadra capace di trovare ogni settimana un protagonista diverso. La Lazio di Gattuso continua a stupire per i risultati e per la solidità del gruppo. Tra storie di riscatto, alternative che rispondono presente e una fiducia sempre più evidente, anche il pensiero di poter sognare in grande comincia a farsi spazio
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