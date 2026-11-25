Trepy: "È stata dura, ma non era la mia ora. Ora penso solo a vivere e giocare"
A metà agosto un incidente in piscina a Baja Sardinia lo aveva portato a un passo dalla morte: il coma farmacologico, il ricovero e settimane lontano dal campo. Poi la riabilitazione e il ritorno con la maglia del Cagliari. Yael Trepy ripercorre quei mesi difficili, ringrazia chi gli è stato vicino e racconta a Sky Sport Insider quanto gli sia mancato il calcio: "Tornare in campo è stata una delle cose più belle che potessi desiderare"
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