l'intervista
Balsamo: "Sogno che il mio Napoli ritrovi cuore e anima"
Torna ‘Piedone. Uno sbirro a Napoli’ con la seconda stagione su Sky Cinema, NOW e disponibile on demand. Fabio Balsamo, alias ispettore Noviello, investigatore provetto, appassionato di storia, indaga sul momento del suo amato Napoli. “Mi aspetto che assuma un’identità più chiara”, che faccia spettacolo e (si) diverta di più
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