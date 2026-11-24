Torna ‘Piedone. Uno sbirro a Napoli’ con la seconda stagione su Sky Cinema, NOW e disponibile on demand. Fabio Balsamo, alias ispettore Noviello, investigatore provetto, appassionato di storia, indaga sul momento del suo amato Napoli. “Mi aspetto che assuma un’identità più chiara”, che faccia spettacolo e (si) diverta di più