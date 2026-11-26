Il 26 novembre del 1996 un gol di Alessandro Del Piero, a pochi minuti dalla fine, regala alla Juventus la Coppa Intercontinentale. A trent'anni da quel gol, in programmazione su Sky Sport Legend, in streaming su NOW e disponibile on demand "1996, l’anno di Del Piero". La produzione originale Sky Sport in cui Alex ripercorre uno degli anni più importanti della sua carriera. Del Piero sarà protagonista questa sera nello studio pre e post di Europa League

Ci sono date che rimangono impresse nel cuore e il 26 novembre, per i tifosi della Juventus, è sicuramente una di quelle. Trent'anni fa, in una lontanissima Tokyo, Alessandro Del Piero segnò un gol contro il River Plate che valse alla Juventus la vittoria della Coppa Intercontinentale. La produzione originale Sky Sport "1996, l'anno di Del Piero", disponibile on demand, ripercorre anche quel momento e sarà in programmazione oggi (giovedì 26 novembre) su Sky Sport Legend e in streaming su NOW, in occasione di questo speciale anniversario. Del Piero sarà presente questa sera nello studio Sky pre e post del match della Juventus contro l'Omonia Nicosia.

Quella finale rivissuta dai protagonisti, in campo e fuori In "1996, l'anno di Del Piero" è lo stesso Alessandro Del Piero la voce narrante. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di Massimo Marianella che, per Telepiù, ne fu il telecronista e Darwin Pastorin, che fu inviato in Giappone per Tuttosport, e racconta molte storie raccolte giorno dopo giorno, al fianco di quella squadra cosi vincente, guidata da Marcello Lippi.

Del Piero: "Una trasferta iniziata con un sorriso" "Lippi aveva la capacità di fare passare in secondo piano problemi o situazioni particolari - ricorda Del Piero -. Arriviamo a quella trasferta direttamente da Manchester, dove avevamo vinto 1-0. Questo viaggio è diverso per molti di noi. Forse anche per tutti è la prima volta che andavamo in un paese così lontano. Ricordo, che questa trasferta è partita con un sorriso . Arriviamo in Giappone in ritardo e cambia il programma. Decidiamo dunque di andare subito dall'aeroporto all'allenamento. Risulta però subito lampante che il traffico di Tokyo fosse impegnativo... Avevamo davanti a noi quasi due ore di pullman e ci viene detto, appena saliti sul pullman: 'Mi raccomando, non dormite, sennò poi non si riesce'. Tempo tre minuti... saranno state due le persone sveglie! Eravamo devastati, non eravamo abituati al fuso orario".

Cosa rappresentava la Coppa Intercontinentale La Coppa Intercontinentale, all'epoca, veniva assegnata con una gara secca tra la vincitrice della Champions e quella della Coppa Libertadores. In "1996, l'anno di Del Piero", Alex ricorda l'esultanza, quella gioia che non gli cosentiva nemmeno di parlare. A distanza di anni spiega quell'euforia come "un traguardo che era partito due anni e mezzo prima, vincendo campionato, coppa... Come dovrebbe essere, il vero percorso di un campione del mondo".